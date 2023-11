Kuchnia francuska jest bardzo zróżnicowana. I chociaż większości kojarzy się z żabimi udkami, croissantami i winem, to ma do zaoferowania znacznie więcej! Każdy region Francji charakteryzuje się nieco odmiennymi smakami, a upodobania Francuzów są bardzo urozmaicone – chcesz poznać charakterystyczne potrawy? Zapraszamy do lektury!

Reklama

Nie ma wątpliwości, że kuchnia francuska uważana jest za jedną z najbardziej eleganckich, dlatego przepisy kulinarne kuchni francuskiej są niekiedy bardzo skomplikowane. Mało kto wie, że w opozycji do tradycyjnej kuchni francuskiej, zwanej jako haute cuisine, wytworzyła się kuchnia nouvelle cuisine – kuchnia, w której preferowane są bardzo lekkie dania (to udoskonalona kuchnia francuska). Czym charakteryzuje się kuchnia Francji? Bez względu na region i na upodobania mieszkańców poszczególnych regionów, we Francji ceni się przede wszystkim dobry smak!

Kuchnia Francji

Kucharze marzą o tym, aby kształcić się w francuskich restauracjach. Kuchnia francuska uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. We Francji również znajduje się sławne przedsiębiorstwo Michelin, które wydaje przewodniki gastronomiczne – wiele restauracji z całego świata marzy, aby się tam znaleźć, otrzymując gwiazdkę Michelin. Kraj ten przez wielu oceniany jest jako kolebka sztuki kulinarnej. I o ile w Polsce preferujemy często zupełnie inne dania, trzeba przyznać, że wyśmienita kuchnia francuska potrafi zaskakiwać.

Kuchnia francuska – charakterystyka

We Francji jadane są 3 główne posiłki: śniadanie, obiad, zazwyczaj między godziną 12 a 14, a późnym wieczorem – po godzinie 20 – kolacja. Należy tu jednak od razu zaznaczyć, że dla Francuzów głównym posiłkiem jest kolacja.

Kuchnia francuska – śniadania

Na śniadanie (petit dejeuner) Francuzi jedzą najczęściej croissanty lub rogaliki z dodatkiem dżemu lub masła. Francuz nie wyobraża sobie śniadania bez kawy, ale też bez świeżego soku.

Kuchnia francuska – obiad

Obiad – dejeuner, składa się często z przystawki oraz oczywiście z dania głównego, a także z deseru. Najczęściej jednak taki pełen obiad jadany jest w niedzielę – w większych miastach osoby pracujące jedzą lunch – raczej lekkie potrawy, tj. sałatki, potrawy na bazie chudego mięsa, ryby, a do tego deser.

Kuchnia francuska – kolacja

Najważniejszym posiłkiem dla Francuza jest kolacja. Spożywana jest dość późno i składa się z trzech dań. Najpierw podawana jest przystawka – terrine, sałatka, albo zupa. Danie główne sporządzane jest na bazie mięsa lub ryby i podawane z ryżem, ziemniakami lub makaronem. Kolację wieńczy deser, albo sery. Oczywiście na francuskich stołach nie brakuje win.

Kuchnia francuska – desery

Francuzi uwielbiają desery! Często jadają je zarówno po obiedzie, jak i po kolacji. Do najpopularniejszych deserów zalicza się crêpe Suzette z pomarańczami – naleśniki w sosie pomarańczowym, krem brulee z karmelizowaną warstwą cukru, a także czekoladowe fondanty, bardzo podobne do czekoladowych babeczek. Francuzi zajadają się również eklerkami – ich różnorodność jest zaskakująca! Będąc we Francji znajdziemy eklerki malinowe, pistacjowe czy pomarańczowe.

Kuchnia francuska – charakterystyczne potrawy

Francja słynie z wielu charakterystycznych potraw. Z tym krajem najczęściej kojarzone są żabie udka oraz ślimaki, jednak wcale nie znajdują się one aż tak często na stołach Francuzów, jak moglibyśmy przypuszczać. Na stołach Francuzów goszczą za to bardzo często bagietki, omlety, desery, naleśniki, tarty, ratatouille. Charakterystyczne potrawy kuchni francuskiej często zawierają w sobie duże ilości sera, a często sam ser traktowany jest jak część posiłku. Do najsłynniejszych serów zalicza się przede wszystkim sery z białą pleśnią – camembert oraz brie i z pleśnią niebieską – roquefort. Sery często serwowane są na półmiskach, a do nich podawane jest wino.

Kuchnia francuska – dania regionalne

Jak już zostało wspomniane, kuchnia Francji jest bardzo zróżnicowana. W Pikardii jada się zupy warzywne, a specjalnością tego regionu są pasztety z kaczych wątróbek. Alzacja znana jest z win, a także serów z mleka krowiego. Prowansja słynie z ryb, warzyw i ziół, natomiast na stołach w Bretanii królują przede wszystkim owoce morza.

Kuchnia francuska – ciekawostki

Ślimaki lubiane przez Francuzów, sprowadzane są w dużych ilościach z Polski.

Francuzi nie jedzą w porze obiadowej zup.

Jednym z ulubionych deserów Francuzów jest krem brulee.

Jeżeli w restauracji poprosisz o compote – nie dostaniesz kompotu, a deser owocowy.

Kuchnia francuska jest wyjątkowa i każdy znajdzie w niej coś, co polubi. Jedni będą zachwycać się wykwintnymi daniami, inni zakochają się w lekkich sałatkach i rybach, a jeszcze inni nie będą mogli oderwać się od przepysznych francuskich deserów.