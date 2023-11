Kubeczek menstruacyjny to niewielki pojemniczek, który podczas miesiączki wkłada się do wnętrza pochwy. Zbiera się w nim krew menstruacyjna, którą można opróżniać nawet raz na 8 godzin, co jest tutaj wielką zaletą dla kobiet, które muszą często biegać do łazienki. Ponadto warto podkreślić, że z jednego kubeczka menstruacyjnego można korzystać nawet kilka lat!

Warto wiedzieć, że kubeczek menstruacyjny nie ma jednego rozmiaru – producenci wprowadzili rozmiary od S do XL, które różnią się między sobą długością, średnicą oraz pojemnością pojemniczka. To, jaki wybrać rozmiar kubeczka, zależy od rozmiarów pochwy oraz obfitości miesiączki.

Jak prawidłowo założyć kubeczek menstruacyjny?

Kubeczek menstruacyjny wymienia się, co kilka godzin (w zależności od potrzeb). Kiedy go usuniemy, należy opróżnić go z krwi, wypłukać pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie osuszyć. Trzeba też pamiętać o jego sterylizacji. Należy to zrobić na pewno przed pierwszym użyciem, potem na początku miesiączki, a następnie po jej zakończeniu. Przed założeniem kubeczka trzeba dokładnie umyć ręce. Etapy zakładania kubeczka menstruacyjnego:

do wnętrza pochwy wkłada się go szerszą stroną,

następnie należy ścisnąć boki kubeczka, a później złożyć na pół, tworząc kształt litery U albo S;

rozluźniamy mięśnie, wolną ręką oddzielamy wargi sromowe, a potem wkładamy zakrzywioną krawędź złożonego kubeczka poziomo do pochwy,

wsuwamy go do pochwy i puszczamy – nie wolno go wkładać głęboko, ponieważ krew mogłaby wyciekać.

Zalety korzystania z kubeczka menstruacyjnego

Kubeczek menstruacyjny ma kilka zalet. Na pewno są to niższe koszty użytkowania niż ciągłe kupowanie tradycyjnych podpasek oraz tamponów, ponieważ kubeczek menstruacyjny jest wielorazowego użytku. Niektóre z tych kubeczków można używać nawet przez kilka lat. Poza tym można go wymieniać nawet, co osiem godzin, a to sprawia, że nie trzeba często biegać do toalety – jest to szczególnie przydatne, gdy jesteśmy poza domem i konieczne jest odwiedzenie publicznej toalety. Do tego dba się o środowisko, ponieważ podpaski i tampony są jednorazowe, a kubeczek menstruacyjny nie. Dowiedziono, że taki kubeczek korzystnie wpływa na pH pochwy i podczas jego użytkowania jest mniejsze ryzyko wystąpienia podrażnień. Jeśli chodzi o tampony, to chłoną one całą krew i przetrzymują ją we wnętrzu pochwy. Jeśli nie będzie się ich zbyt często wymieniało, to może to doprowadzić do rozwoju infekcji.