Kot może być doskonałym przyjacielem rodziny. Warto jednak podjąć decyzję o jego kupnie lub adopcji świadomie. Nie każda rasa sprawdzi się tak samo dobrze w domu, w którym są małe dzieci.

Kot dla rodziny z dzieckiem musi mieć cechy, które pozwolą mu zaprzyjaźnić się z głośnymi i wykonującymi gwałtowne ruchy maluchami. Z drugiej strony, musi być on na tyle zrównoważony, aby nie stwarzać zagrożenia dla dziecka. Nie może być agresywny, niecierpliwy czy zbyt płochliwy.

Kot dla rodziny z dzieckiem – jaki powinien być?

Duża część kotów nie reaguje zbyt entuzjastycznie na kontakt z dziećmi. Przyczyną tego jest zwykle fakt, że dzieci są znacznie głośniejsze od dorosłych, a ich ruchy są mniej przewidywalne. Wiele kotów, zwłaszcza tych, które nie miały wcześniej kontaktu z maluchami, zareaguje na takie zachowanie paniką i ucieczką lub agresją. Na szczęście nie każdy kot będzie miał problem z zaakceptowaniem dziecka.

Pupil dla rodziny z małym dzieckiem powinien być łagodny, cierpliwy i towarzyski. Dobrze, jeżeli będzie lubił głaskanie, noszenie na rękach, przytulanie i inne pieszczoty – wtedy można mieć pewność, że dziecko z miejsca go pokocha. Warto zwrócić uwagę, by zwierzę było dobrze zsocjalizowane, czyli przyzwyczajone do obecności i kontaktu z ludźmi.

UWAGA! Przed przygarnięciem lub kupnem kota koniecznie należy upewnić się, czy dziecko nie ma alergii na jego sierść!

Jaka rasa kota będzie najlepsza dla dziecka?

Wszystkie z wymienionych cech może mieć mieszaniec, czyli tak zwany dachowiec. Niestety, ciężko jest to jednak w pełni przewidzieć. Jeżeli rodzina oczekuje od kota odpowiedniego zachowania czy konkretnych cech, najbezpieczniejszym wyjściem będzie kupno lub adopcja kota rasowego. Jakiego? Oto lista kotów, które bez problemu zaprzyjaźnią się z dzieckiem:

Ragdoll – kot tej rasy uwielbia kontakt z człowiekiem do tego stopnia, że za swoim opiekunem potrafi podążać krok w krok, niczym pies. Uwielbia głaskanie, pieszczoty i rozmaite zabawy. Ragdolle są na tyle przyjazne i łagodne, że wykorzystuje się je nawet w zajęciach felinoterapii.

Kot brytyjski krótkowłosy – niezwykle cierpliwy, nieco flegmatyczny kot, który z wyglądu przypomina pluszowego misia. Ze stoickim spokojem zniesie wszelkie pieszczoty i noszenie na rękach. Gdy będzie miał dość dziecięcych wygłupów, po prostu zaszyje się w swojej kryjówce.

Maine Coon – to prawdziwy kot rodzinny, którego określa się mianem labradora wśród mruczków. Uwielbia kontakt z ludźmi, bardzo chętnie spędza czas z dziećmi. Kocha pieszczoty i zabawę. Nie przejawia agresji.

Jeżeli to możliwe, do hodowli warto udać się wraz z dzieckiem. Dzięki temu będzie można spokojnie obserwować reakcje kota w towarzystwie malucha i ocenić, czy jest to odpowiedni pupil dla rodziny.