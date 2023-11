Maine coon to jedna z najpopularniejszych ras kotów. Hodowcy oraz miłośnicy na całym świecie doceniają maine coony za niepowtarzalną urodę oraz łagodny charakter.

Maine coon to rasa, która powstała w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka. Felinolodzy nie są jednak zgodni co do tego, kiedy i jak się to stało. Jedna z najbardziej wiarygodnych wersji mówi, że przodkami dzisiejszych maine coonów są długowłose koty z Azji, które w XVII wieku trafiły do USA na statkach handlowych.

Jak wygląda kot rasy maine coon?

Maine coony to jedne z największych kotów domowych – średnio ważą od 3,5 do 11 kilogramów, jednak często zdarzają się kocury, które znacznie wykraczają poza tę skalę.

Głowa maine coona ma średnią wielkość. Jej profil jest wklęsły, ze względu na subtelnie wygięte czoło oraz wyjątkowo pełne kości policzkowe. Pyszczek jest nieco kanciasty, przede wszystkim przez mocno zarysowaną brodę. Niezwykle charakterystyczną cechą maine coonów są wysoko osadzone uszy zakończone pędzelkami, tak zwanymi rysimi kępkami. Duże, szeroko rozstawione oczy, mogą mieć kolor zielony, brązowy lub złoty (zależny od koloru umaszczenia).

Ciało maine coona pokryte jest półdługim, gęstym, jedwabistym futrem, które tworzy charakterystyczną kryzę na piersi oraz portki na tylnych łapach. Koty posiadają również niezwykle puszyste ogony i włosy między palcami.

Maine coon – charakter

Pomimo ogromnych rozmiarów i silnego ciała, maine coony to koty niezwykle delikatne i pogodne. Z tego powodu często określa się je jako olbrzymy o gołębim sercu. Maine coon to kot wyjątkowo towarzyski, wesoły, zrównoważony. Uwielbia przebywać w pobliżu opiekunów, często podąża za nimi niczym cień i towarzyszy we wszystkich codziennych czynnościach. Uwielbia być głaskany, przytulany i pieszczony. Dobrze odnajduje się w domu z dziećmi, chętnie spędza z nimi czas i nie wykazuje w stosunku do nich agresji. Właściwie zawsze jest chętny do zabawy.

Kot rasy maine coon bardzo mocno przywiązuje się do swojego opiekuna i cierpi, kiedy zostaje sam w domu. Dom, w którym często nikogo nie ma, może nie być dla niego najlepszym miejscem. Decydując się na zakup lub adopcję maine coona, warto rozważyć zapewnienie mu towarzystwa innego zwierzęcia. Może to być pies lub kot – maine coon nie ma problemu z akceptacją innych pupili.