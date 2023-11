Ragdoll to rasa kotów, która w ciągu ostatniej dekady zyskała ogromną popularność. Wynika to zarówno z wyjątkowej urody, jak i niezwykłej osobowości ragdolli. Warto jednak pamiętać, że nie jest to rasa odpowiednia dla każdego.

Kot rasy ragdoll obdarza swoich opiekunów wyjątkowo głębokim uczuciem. Hodowcy i wielbiciele rasy często podkreślają, że ragdolle najchętniej spędzałyby ze swoimi właścicielami każdą możliwą chwilę, nie odpuszczając ich nawet na krok. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Koty te bardzo zżywają się z ludźmi i pragną ciągłego kontaktu.

Ragdoll – historia rasy

Rasa ragdoll narodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. dwudziestego wieku w wyniku krzyżówki kota birmańskiego, burmskiego i perskiego. Ich pierwsza hodowczyni, Ann Baker, stworzyła kilka legend na temat ragdolli. Twierdziła, że nowa rasa zapoczątkowana została przez bezdomną, potrąconą przez samochód, ciężarną kotkę. Miała ona za wszelką cenę, pomimo prawom natury, pozostawać przy życiu – po to, by zapewnić przetrwanie swojemu potomstwu. Urodzone przez nią kocięta miały dzięki temu posiadać niezwykłe cechy – być silne, duże, odporne i niewrażliwe na ból. Ta i kilka innych historii rozpropagowanych przez Baker sprawiły, że rasa stała się bardzo popularna.

Charakter ragdolli

Rag doll z angielskiego oznacza… szmacianą laleczkę. Określenie to nawiązuje do unikalnej cechy kotów – kiedy ukochany opiekun bierze je na ręce, ich ciało całkowicie się rozluźnia i swobodnie zwisa. Ragdolle są niezwykle przyjazne i towarzyskie. Uwielbiają przebywać w pobliżu swoich właścicieli, w związku z czym często chodzą przy ich nogach niczym psy. Co ciekawe, rasa ta z łatwością dostosowuje się do trybu życia rodziny – koty budzą się i kładą spać wtedy, kiedy ich opiekunowie.

Koty rasy ragdoll wymagają dużej ilości uwagi, głaskania i przytulania. Nie lubią być same. Jeżeli opiekunów często nie ma w domu, warto pomyśleć o towarzystwie dla ragdolla – drugim kocie lub psie. Ragdoll świetnie dogada się z każdym z nich. Rasa ta doskonale sprawdza się w domach, w których są dzieci. Ragdolle są niezwykle cierpliwe, delikatne i pozbawione agresji. Chętnie spędzają czas z dziećmi, pozwalają im się głaskać i przytulać.

Wygląd kotów rasy ragdoll

Ragdoll to jedna z większych ras kotów. Dorosłe kotki ważą zwykle około 5 kilogramów, kocury mogą ważyć 6-8 kilogramów. Do najbardziej charakterystycznych cech rasy należą duże, intensywnie niebieskie oczy oraz półdługie, jedwabiste futro.