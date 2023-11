Duży, leniwy, spokojny, opanowany, pluszowy niczym żywy miś – tak właśnie opisać można kota brytyjskiego krótkowłosego. Uroczy wygląd i charakter prawdziwego lwa kanapowego sprawiają, że jest to obecnie jedna z najpopularniejszych ras kotów.

Reklama

Kot brytyjski krótkowłosy jest inteligentny i uczuciowy. Nie można także odmówić mu wyjątkowej urody. Co innego jednak z temperamentem – koty brytyjskie potrafią być bardzo flegmatyczne i powściągliwe. Zachęcenie ich do zabawy lub aktywności fizycznej może okazać się wyjątkowo trudne.

Historia kotów brytyjskich krótkowłosych

Kot brytyjski to jedna z najstarszych ras, jakie znamy. Według felinologów przodkami współczesnych brytyjczyków są koty egispkie, które trafiły do Europy na statkach legionów rzymskich. Z biegiem czasu koty trafiły na terytorium Wielkiej Brytanii, której mieszkańcy szybko docenili zdolności łowieckie i przyjazną osobowość zwierząt.

W związku z tym, że koty znajdujące się na terytorium Wielkiej Brytanii nie miały możliwości krzyżowania się z kotami z kontynentalnej Europy, wykształciły się u nich charakterystyczne cechy. Oczywiście większość z nich związana była z warunkami, w jakich żyły – przede wszystkim niezbyt sprzyjające warunki pogodowe.

Oficjalnie, koty brytyjskie za rasę uznane zostały w 1929 roku. Pierwsza polska hodowla tej rasy powstała na początku lat 90. XX wieku.

Wygląd kotów brytyjskich

Kot brytyjski jest dość duży i krępy. Jego futerko jest krótkie, bardzo gęste, sztywne i dosyć twarde (chociaż nie jest szorstkie w dotyku). Charakterystyczną cechą Brytyjczyków są pełne, okrągłe policzki oraz niewielkie oczy, które w zależności od umaszczenia mogą być miedziane, pomarańczowe lub złote.

Umaszczenie kotów brytyjskich może być bardzo różne – organizacje felinologiczne uznają aż 313 jego odmian.

Kot brytyjski – jaki ma charakter?

Kot brytyjski nie należy do najbardziej temperamentnych zwierząt. Pomimo tego, że jest przyjacielski i pogodny, cechuje go pewna powściągliwość w kontaktach z ludźmi i innymi zwierzętami. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebuje bliskości! Koty brytyjskie uwielbiają głaskanie i inne pieszczoty (oczywiście o ile akurat mają na nie ochotę). Wyjątek stanowi noszenie na rękach – większość przedstawicieli rasy niezbyt je lubi.

Reklama

Koty brytyjskie są leniwe, a nawet nieco flegmatyczne. Zamiast dzikich gonitw wolą wylegiwanie się na kanapie. Nie oznacza to jednak, że zupełnie nie potrzebują zabawy. Kiedy najdzie je chęć na nieco aktywności, chętnie pobawią się z opiekunem bądź innym zwierzęciem lub same znajdą sobie ciekawą rozrywkę.