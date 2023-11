Jajka, mięso, chleb, pieprz i sól, chrzan, ser, a także ciasto oraz baranek muszą znaleźć się w święconce koniecznie. W różnych regionach Polski koszyczki wielkanocne zawierają także inne potrawy. W Wielką Sobotę pokarmy te zostają poświęcone i zjada się je podczas śniadania w Wielką Niedzielę. Koszyczek powinien być wyłożony białą serwetką i przyozdobiony.

Potrawy, które muszą znaleźć się w koszyczku wielkanocnym i ich symbolika

Jajka: do koszyczka wkłada się pisanki, które będzie można potem zjeść, albo po prostu jajka ugotowane na twardo. Jajko symbolizuje płodność, a więc nowe życie.

Chleb: symbolizuje ciało Chrystusa, zapewnia pomyślność i dobrobyt.

Sól i pieprz: sól nie tylko symbolicznie chroni od zepsucia i ma właściwości oczyszczające; pieprz jest symboliczną pamiątką po ciężkiej pracy Żydów przy produkcji cegieł w Egipcie.

Chrzan: oznacza siłę, wróży dobre zdrowie.

Mięso: zwykle do koszyczka wkłada się kawałek szynki lub kiełbasy; mięso symbolizuje płodność, zdrowie i dostatek.

Ser: jest symbolem porozumienia człowieka z przyrodą; wedle tradycji zapewnia on rozwój i zdrowie stadu zwierząt domowych.

Ciasto: ten element święconki powinien być wykonany własnoręcznie, można do koszyczka wielkanocnego włożyć kawałek babki. W koszyczku powinien znaleźć się baranek wielkanocny, który często zrobiony jest z cukru lub z ciasta. Baranek symbolizuje Jezusa zmartwychwstałego.

Koszyczki wielkanocne zawierają niewielkie ilości poszczególnych pokarmów, ponieważ są one symboliczne, a na śniadanie świąteczne są przygotowywane inne potrawy. Święconką, a konkretnie święconymi jajkami posypanymi solą i pieprzem, a czasem również chrzanem, dzielą się wszyscy zasiadający przy wielkanocnym stole, składając sobie życzenia.

Przygotowanie święconki krok po kroku

Najpierw trzeba koszyczek wyłożyć białą, czystą serwetką, by na niej umieścić pokarmy do święcenia. Serwetka powinna być materiałowa, choć spód koszyczka wielkanocnego może być wyłożony dodatkowo serwetkami papierowymi. W koszyczku umieszcza się tradycyjne pokarmy, a więc jajka, chleb, sól z pieprzem, chrzan, mięso, ser, ciasto i baranka. Układa się w nim takie ilości jedzenia, by dla każdego podczas śniadania wielkanocnego wystarczyło go na kęs czy dwa – a zatem niewielkie porcje. Sól i pieprz można zawinąć w serwetkę lub umieścić w koszyczku w małej solniczce czy innym pojemniczku. Baranek natomiast powinien znaleźć się w widocznym miejscu, jest to przecież symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Gdy jest miejsce, można włożyć do koszyczka także czekoladowe pisanki czy zajączki.

Koszyczek wielkanocny powinien zostać ozdobiony gałązkami bukszpanu, można dodać także świeże kwiaty do ozdoby. Wszystko przykrywa się drugą białą serwetką, ta może być bardziej ozdobna niż pierwsza. Do święcenia należy odsłonić pokarmy, zwijając wierzchnią serwetkę lub całkiem ją zdejmując na czas obrzędu święcenia pokarmów.