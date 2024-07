Badania wykazały, że korzeń mniszka lekarskiego może zatrzymać rozwój nowotworu skóry, a także leczyć białaczkę. Pomaga też w walce z anemią, wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza stany zapalne.

Korzeń mleczu ma właściwości odtruwające

Polepsza pracę wątroby, zwiększa wydzielanie żółci i soku żołądkowego, a także wpływa na nerki i działa moczopędnie – takie właściwości ma korzeń mniszka lekarskiego. Działa detoksykująco, czyli wspomaga usuwanie z organizmu zalegających toksyn. Oczyszczone i wysuszone korzenie mlecza mogą być stosowane jako zamiennik kawy, co zresztą funkcjonowało w dawnych latach. Napój przyrządzony z korzenia mniszka nie powoduje wzrostu ciśnienia i obniża cholesterol. Obniża też poziom cukru we krwi.

Na odporność korzeń mniszka lekarskiego

Dzięki zawartości witamin C i B, magnezu, potasu i wielu innych składników, w tym inuliny i seskwiterpenów, korzeń mniszka ma właściwości nie tylko lecznicze czy przeciwzapalne, ale też stymuluje odporność organizmu. Korzenie mlecza wykopuje się jesienią. Należy uważać, by ich nie połamać. Po oczyszczeniu suszy się je w temperaturze około 30 stopni Celsjusza. Jeśli roślina jest uprawiana, a nie rośnie dziko, to zbioru dokonuje się w drugim roku po wysiewie, po tym czasie jej korzenie mają największą wartość.

Naturalne leczenie raka korzeniem mleczu

Wyniki badań klinicznych świadczą o tym, że korzeń mniszka lekarskiego pomaga w leczeniu czerniaka i białaczki. Liście mleczu pomagają natomiast w leczeniu raka piersi i prostaty. Wyciąg z korzenia mniszka zabija komórki nowotworowe czerniaka. Sprawia on, że te komórki znowu podlegają naturalnemu procesowi w organizmie – obumieraniu i wydalaniu komórek uszkodzonych bądź „zużytych”. W ten sam sposób korzeń mniszka działa w przypadku białaczki. Ponadto nie stwierdzono, aby ekstrakt z korzenia mniszka uszkadzał zdrowe komórki.

Napoje z korzenia mniszka lekarskiego w leczeniu trądziku i chorób dróg moczowych

Korzeń mniszka lekarskiego właściwości lecznicze zachowuje także wówczas, gdy zostanie wysuszony i przyrządzony w formie herbaty. Do przygotowania naparu i odwaru potrzeba 50 gramów pokrojonego korzenia mniszka lekarskiego (do naparu z liśćmi). Napar gotuje się na małym ogniu przez 2 minuty i pozostawia aż „nabierze mocy” – 10 minut, a odwar należy gotować nieprzerwanie przez 10 minut, także na małym ogniu, po przefiltrowaniu jest gotowy do spożycia. Rozwodnionym naparem można przemywać twarz podczas leczenia trądziku i wysypki. Skoncentrowany napój z korzenia mniszka działa moczopędnie, wzmaga produkcję żółci i soku żołądkowego, a także przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu.

