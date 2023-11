Problemy z nauką i słabe oceny w szkole, to temat powszechny w przypadku wielu dzieci. Reakcje rodziców na taki stan rzeczy są różne - od panikowania i szybkiego szukania korepetytora dla swojej pociechy, aż po bagatelizowanie sprawy, co w konsekwencji pogłębia problem. Aby podjąć decyzję w odpowiednim momencie należy monitorować sytuację dziecka w szkole oraz sprawdzać stan jego wiedzy.

Jeszcze kilkanaście lat temu posyłanie dziecka na korepetycje mogło być odbierane jako jego słabość. Obecnie korepetycje są czymś powszechnym. Doszło nawet do tego, że rodzice zbyt pochopnie podejmują decyzję o zapisaniu pociechy na dodatkowe lekcje.

Sygnały świadczące o potrzebie dziecka pomocy w nauce

Jeśli dziecko dostanie jedną ocenę niedostateczną ze sprawdzianu czy odpowiedzi, to nie jest to jeszcze sygnał alarmujący. Tym bardziej, jeżeli niedługo później zdoła poprawić ocenę. Czujność rodziców powinny wzbudzić jednak już dwie-trzy z rzędu słabsze oceny. Na początku najlepiej porozmawiać z dzieckiem i wysłuchać jego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Następnie dobrze jest zapoznać się z zakresem materiału, z którego pociecha otrzymała słabsze oceny i poświęcić trochę czasu na wspólne odrobienie pracy domowej czy powtórzenie wiadomości.

Takie wybadanie sytuacji daje już pewną wiedzę na temat problemu dziecka. Jeżeli rodzic uzna, że jego pociecha po prostu nie potrafi przyswoić materiału, jest on dla niej zbyt trudny, to warto rozejrzeć się za korepetytorem. Zanim podejmie się ostateczną decyzję warto porozmawiać jeszcze z nauczycielem na temat poziomu wiedzy dziecka, jego możliwości i zaangażowania w dany przedmiot. Po takiej rozmowie ma się w zasadzie pewność co do tego, czy konieczne jest zapisanie na korepetycje, czy nie. Należy przy tym pamiętać, że nie poleca się informowania nauczyciela o tym, że dziecko uczęszcza na korepetycje. Reakcje nie zawsze są pozytywne.

Jak wybrać odpowiedniego korepetytora?

Znalezienie korepetytora, który będzie potrafił dobrze współpracować z dzieckiem nie jest łatwe. Przede wszystkim ważne jest to, aby pociecha była przekonana do nauczyciela i czuła się komfortowo. Jeżeli będzie miała wątpliwości, to korepetycje z góry są skazane na porażkę.

Wybierając korepetytora, warto bazować na opiniach znajomych. Jeżeli ci nie są w stanie polecić odpowiedniej osoby, to najwięcej możliwości dają poszukiwania w internecie. Kiedy już znajdzie się korepetytora, to warto:

