Komar tygrysi jest znacznie bardziej niebezpieczny niż komary występujące w Polsce. Przenosi on bowiem śmiertelne choroby, takie jak malaria czy żółta febra. Z każdym rokiem komar azjatycki coraz bardziej przesuwa się wgłąb Europy. Nadchodzą pierwsze doniesienia o występowaniu tego gatunku w Polsce. Informacje te nie zostały jednak jeszcze potwierdzone.

Sprawdź, jak rozpoznać komara tygrysiego i jak się przed nim chronić. Jakie objawy powinny Cię zaniepokoić? To mogą być symptomy groźnych chorób tropikalnych!

Komar tygrysi - podstawowe informacje

Komar tygrysi, inaczej komar azjatycki to insekt, który pochodzi z Azji. W XX w. ze względu na wzmożone migracje ludzkości, owad został przeniesiony w niemal wszystkie zakątki świata.

Wygląd tego gatunku komara jest bardzo charakterystyczny. Mierzy od 2 do 10 ml, na ciemnym odwłoku występują biało-srebrne paski.

Najczęściej atakują wczesnym porankiem lub późnym popołudniem. Najbardziej lubią chłodne i zaciemnione miejsca.

Dlaczego komar tygrysi jest taki niebezpieczny?

Komar tygrysi to niezwykle niebezpieczny owad, ze względu na to że może przenosić śmiertelne choroby. Najczęściej jest to:

malaria - tropikalna choroba zakaźna, która bardzo często prowadzi do śmierci. Jej charakterystyczne objawy to wysoka gorączka, wymioty, potliwość dreszcze,

- tropikalna choroba zakaźna, która bardzo często prowadzi do śmierci. Jej charakterystyczne objawy to wysoka gorączka, wymioty, potliwość dreszcze, żółta febra - choroba wirusowa. Niekiedy przebieg jest łagodny, w cięższej postaci również może doprowadzić do śmierci. Najczęstsze symptomy to gorączka, dreszcze i brak apetytu,

- choroba wirusowa. Niekiedy przebieg jest łagodny, w cięższej postaci również może doprowadzić do śmierci. Najczęstsze symptomy to gorączka, dreszcze i brak apetytu, denga - infekcja tropikalna, która objawia się bólem mięśni i stawów,

- infekcja tropikalna, która objawia się bólem mięśni i stawów, japońskie zapalenie mózgu - choroba bezobjawowa, która prowadzi do groźnych powikłań. M.in. zaburzeń psychicznych, choroby Parkinsona, a nawet śmierci.

Czy komar tygrysi jest już w Polsce?

Komar tygrysi, inaczej azjatycki najliczniej występuje na terenie Azji Południowej i Wschodniej. W Europie pojawił się już ponad 30 lat temu. Początkowo w Albanii w 1975, następnie w Włoszech i Francji.

Ostatnie doniesienia wskazują, iż ten gatunek komara widziany był także w Polsce. W maju i czerwcu kilka osób informowało, że zauważyło komary tygrysie m.in. w Katowicach czy Rudzie Śląskiej. Te informacje nie zostały jeszcze potwierdzone, nikomu nie udało się zrobić zdjęcia.

Pewne jednak jest, że komary tygrysie z każdym rokiem przesuwają się wgłąb Starego Kontynentu. Duży wpływ na ich specyficzne zachowanie mają zmiany klimatu - większe upały i cieplejsze zimy oraz migracje ludności.

Jak się chronić przed komarem tygrysim?

Jedynym sposobem na zapobiegnięcie rozprzestrzenienia się komarów tygrysich w Polsce jest monitoring i prewencja. Naukowcy na całym świecie szukają sposoby na zwalczenie niebezpiecznych owadów. Komary tygrysie odstraszą sprawdzone sposoby na komary występujące w Europie.