Pierwsze objawy parkinsona to m.in. problemy z koncentracją, depresja i zaburzenia odczuwania w rękach i nogach. Choroba Parkinsona może być dziedziczna, jednak wciąż brakuje badań potwierdzających lub wykluczających konkretne geny (poza genem parkiny), które za to odpowiadają.

Parkinsonizm występuje w chorobie Parkinsona i w innych chorobach polegających na obumieraniu komórek mózgu, które dają takie same objawy jak parkinson. Zespół parkinsonowski może występować u osób do 21. roku życia, wtedy nazywa się go parkinsonizmem młodzieńczym. Może być efektem choroby Parkinsona, zażywania niektórych leków (np. od schizofrenii i psychoz), miażdżycy połączonej z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym oraz urazów mózgu lub uszkodzenia jego struktury.

Dziedziczenie choroby Parkinsona

Bezpośrednią przyczyną parkinsona jest degeneracja komórek mózgu, czyli neuronów (a konkretnie istoty czarnej). Dotychczas odkryto kilkanaście genów, które zwiększają ryzyko zachorowania, jednak nie określono stopnia tego ryzyka. Można uznać, że ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona jest większe u osób, u których w rodzinie były przypadki tej choroby, niż u osób, u których w rodzinie takich przypadków nie było. Nie można jednoznacznie określić prawdopodobieństwa zachorowania w oparciu o historię choroby minionych pokoleń.

Odkryto jednak, że w sposób autosomalny recesywny dziedziczony jest zmutowany gen parkiny odpowiedzialny za wystąpienie choroby Parkinsona. Żeby zachorować, należy odziedziczyć wadliwy gen od obojga rodziców.

Pierwsze objawy parkinsona

Pierwsze objawy choroby Parkinsona pojawiają się późno, ponieważ mózg ma duże zdolności kompensacyjne. Oznacza to, że inne obszary mózgu przejmują zadania tych, w których neurony obumierają.

Parkinsona można podejrzewać u osób, u których występują jednocześnie depresja, łojotokowe zapalenie skóry, parestezje kończyn, np. drętwienie, mrowienie rąk i nóg i nieprawidłowe odczuwanie temperatury w tych kończynach, zaparcia i pogorszenie węchu lub jego zaburzenia.

Często początkowym objawem choroby Parkinsona jest też spowolnienie ruchów. Obserwuje się niekiedy problemy z zachowaniem równowagi, spoczynkowe drżenie rąk i zmianę postawy ciała (górna część ciała pochylona jest do przodu, głowa i ramiona są opuszczone, chory powłóczy nogami).