Kocimiętka właściwa (Nepeta cataria) to wieloletnia roślina, którą z powodzeniem można hodować w przydomowym ogródku, na parapecie lub balkonie. Osiąga wysokość około 1 metra. Kocimiętka jest rośliną szczególnie lubianą przez koty, ale posiada wiele cennych również dla ludzkiego organizmu właściwości oraz walory smakowe, które warto wykorzystać.

Liście kocimiętki są oryginalnym dodatkiem do potraw. W wersji świeżej znakomicie sprawdzają się jako składnik sałatek zaostrzający ich smak. Suszona kocimiętka jest doskonała do pieczonych warzyw, pasztetów i dań z grilla. Zapach tego zioła można porównać do piżma połączonego z miętą, nie każdemu może odpowiadać takie zestawienie, dlatego przed użyciem go w kuchni warto najpierw sprawdzić jego smak.

Sposób użycia kocimiętki

Kocimiętka to dekoracyjna roślina. Kwitnie od czerwca do września pięknymi małymi kwiatkami w kolorze białym z purpurowymi cętkami. Picie herbaty z suszonej kocimiętki zapobiega rozwojowi infekcji, np. grypy w jej wczesnym stadium. Suszone zioło rozsypane w kątach pomieszczenia skutecznie odstrasza szczury, komary, muchy i karaluchy. Chcąc wykorzystać liście kocimiętki jako dodatek do potraw, warto zerwać je tuż przed lub tuż po kwitnieniu, wówczas mają najwięcej wartości odżywczych i olejków eterycznych.

Przepis na sałatkę z kapusty pekińskiej, fasoli mung, arbuza, sera feta i kocimiętki

Składniki na około 3 porcje:

1 szklanka ugotowanej fasoli mung,

1 średnia główka kapusty pekińskiej lub połowa dużej,

1 opakowanie sera feta,

1/8 średniej wielkości arbuza,

5-7 świeżych listków kocimiętki,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

3 łyżki oleju z pestek winogron,

szczypta świeżo mielonego czarnego pieprzu,

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu jabłkowego,

1 ząbek czosnku.

Czas przygotowania: 30 minut + 20 minut chłodzenia

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj kapustę, poszatkuj w drobne paski i przełóż do dużej miski. Wsyp fasole i wymieszaj.

Rozdrobnij ser w palcach i dodaj do kapusty, wymieszaj.

Wydrąż z arbuza pestki (lub nie, jeśli lubisz ich smak), pokrój go w kostkę i dodaj do reszty składników.

Przygotuj sos: w małej miseczce połącz olej, sos sojowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, pieprz i sok z cytryny.

Polej sałatkę sosem, dodaj porwane w palcach listki kocimiętki i dokładnie wymieszaj.

Przed podaniem wstaw sałatkę do lodówki na około 20 minut.

Sałatka z kocimiętką wyśmienicie komponuje się z daniami z makaronem i warzywnymi tartami.

Przepis na pasztet z białych warzyw z kocimiętką i orzechami

Składniki na małą blaszkę:

1 szklanka ugotowanej białej fasoli,

2 duże ugotowane pietruszki,

1 średniej wielkości ugotowany seler,

1 starta na tarce kalarepa,

500 g ugotowanego kalafiora,

2 łyżeczki soli,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

szczypta suszonej kocimiętki,

2 łyżki oleju rzepakowego plus 1 łyżka do natłuszczenia foremki,

pół szklanki ziaren słonecznika,

5 łyżek mielonych orzechów włoskich,

1 łyżka świeżo zmielonego siemienia lnianego plus 1 łyżeczka do wysypania foremki,

szczypta czarnego pieprzu.

Czas przygotowania: 30 + 60 minut pieczenia minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umieść wszystkie warzywa (oprócz kalarepy) w dużej misce i ugnieć je tłuczkiem do ziemniaków.

Włącz piekarnik i ustaw na 180 stopni Celsjusza.

Dodaj pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj na jednolitą masę.

Wysmaruj blaszkę olejem i posyp siemieniem lnianym, włóż warzywną masę.

Kilka razy uderz foremką o blat, by pozbyć się pęcherzyków powietrza. Wygładź wierzch i oprósz je ziarnami słonecznika i orzechami.

Wstaw foremkę do rozgrzanego piekarnika. Piecz przez około 60 minut do czasu, gdy na powierzchni zacznie tworzyć się złocista skórka, a włożony w pasztet drewniany patyczek będzie tylko lekko wilgotny.

Po upieczeniu odstaw pasztet do wystygnięcia.

Pasztet z białych warzyw z kocimiętką doskonale smakuje na kanapkach oraz jako dodatek do dań np. z kaszą gryczaną.

Smacznego!