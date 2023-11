Ziemniaczane kluski w połączeniu z aromatycznym rybnym sosem to pomysł na obiad dla całej rodziny. W sytuacji, gdy posiłek będą jeść dzieci można zrezygnować z dodawania białego wina oraz ostrej papryki, aby danie miała łagodniejszy smak.

Do wykonania sosu rybnego wykorzystuje się mięso szczupaka, które może mieć charakterystyczny posmak mułu. Aby go usunąć, wystarczy na około 2 godziny przed przyrządzeniem ryby natrzeć ją obficie solą i odstawić do lodówki.

Przepis na kluski ziemniaczane i sos rybny, krok po kroku

Potrzebujesz:

tarki o małych oczkach,

praski do czosnku,

patelni,

łyżki cedzakowej,

obieraczki do ziemniaków,

maszynki do mielenia mięsa.

Składniki na kluski:

500 g surowych ziemniaków,

2 jajka,

6 łyżek żytniej mąki,

łyżeczka ulubionych przypraw, np. kminku.

Składniki na sos rybny:

300 g mięsa ryby, np. szczupaka,

opakowanie kwaśnej śmietany (150 ml),

¼ szklanki białego wina, najlepiej wytrawnego,

2 ząbki czosnku,

2 kiszone ogórki,

1 łyżka kaparów,

1 łyżeczka miodu,

½ łyżeczka ostrej papryki w proszku,

oliwa z oliwek (do smażenia),

majeranek, sól, pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz ze skórki, zetrzyj na tarce i odciśnij nadmiar wody.

Dodaj jajka, mąkę oraz ulubione przyprawy i wymieszaj całość, aby wszystkie składniki połączyły się ze sobą.

Z ciasta uformuj, za pomocą łyżki, niewielkie kluski, które następnie gotuj w osolonym wrzątku, aż wypłyną na powierzchnię wody.

Sos rybny:

Mięso szczupaka zmiel w maszynce.

Rybie mięso smaż chwilę na rozgrzanej patelni z oliwą z oliwek .

. Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę, a kiedy się lekko zarumieni, dodaj kolejne składniki: kapary, kiszony ogórek pokrojony w drobną kostkę, ostrą paprykę, majeranek oraz sól i pieprz do smaku.

Całość zalej białym wytrawnym winem, a kiedy ciecz mocno odparuje dodaj: kwaśną śmietanę oraz miód. Do sosu możesz również dodać łyżeczkę masła klarowanego, wówczas będzie miał on lekko orzechowy posmak.

Duś całość, aż sos zgęstnieje.

Smacznego!

Kluski ziemniaczane podawaj na ciepło obficie oblane rybnym sosem. Całość możesz udekorować posiekaną natką zielonej pietruszki. Potrawa doskonale smakuje z takimi dodatkami, jak: sałatka z pora, surówką z marchewki czy klasycznym kiszonym ogórkiem.