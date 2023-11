Klocki posiada niemal każde dziecko, jednak rodzice często nie doceniają ich potęgi. To jedna z zabawek, która nie tylko są bardzo lubiana przez dzieci, ale też wszechstronnie wspiera ich rozwój.

Pierwsze klocki kupuje się zazwyczaj z okazji świętowania roczku dziecka, a niektórymi, bardziej złożonymi bawią jeszcze dorośli. To niezwykle atrakcyjna zabawka, która potrafi angażować nawet na długie godziny. Nie jest to jednak jej jedyny atut.

Klocki dla dzieci rozwijają ich kreatywność i wyobraźnię

Klocki dla dzieci – czy to te najprostsze, drewniane czy też drogie zestawy najlepszych firm, zawsze rozwijają kreatywność i wyobraźnię dzieci. Choć na pierwszy rzut oka służą wyłącznie do budowania, to liczba zabaw, w których można je wykorzystać jest prawie nieskończona. Używając ich, dzieci nie tylko wymyślają coraz to nowe kombinacje i budowle, ale przede wszystkim tworzą własne światy i historie. A kiedy budowanie się znudzi, klocki z powodzeniem zastępują różne akcesoria w kreatywnych zabawach dzieci.

Klocki stymulują dzieci do wszechstronnego rozwoju

Klocki są zabawką, która bardzo dobrze rozwija różne zdolności dzieci. Już u maluchów bardzo wzmacniają rozwój psychomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowo klocki dla dzieci stymulują zdolności poznawcze – rozpoznawanie kształtów, relacje przestrzenne, rozróżniane i kategoryzację przedmiotów, uwagę oraz pamięć. Osoby, które dużo bawią się klockami mają większe szanse na pozytywne wypadnięcie w testach inteligencji.

Klocki dla dzieci pomocne w nauce kolorów i liczenia

Klocki dla dzieci są wspaniałą pomocą dydaktyczną, którą mogą wykorzystać rodzice. Doskonale sprawdzają się w nauce kolorów, kształtów czy liczenia. Użycie ich sprawia, że nauka staje się zabawą, a dziecko z łatwością przyswaja nowe wiadomości.

Klocki dla dzieci uczą konsekwencji

Zabawa klockami uczy dziecko zasad przyczynowości. Najmniejsze dzieci po prostu nimi rzucają i obserwują ich spadanie, starsze uwielbiają budować wieże tylko po to, żeby ją następnie zniszczyć. Jest to jeden ze sposobów, w jaki poznają one związki między przyczyną a skutkiem, a co za tym idzie pojmują, czym są konsekwencje.

Zabawa klockami z dzieckiem

Zabawa klockami z dzieckiem to czas, w którym rodzic może bardzo się do niego zbliżyć. Dodatkowo wspólne budowanie wymaga ćwiczenia współpracy i skutecznej komunikacji. Podczas zabawy klockami można też dużo dowiedzieć się na temat charakteru dziecka.