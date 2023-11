Reklama

Klimatyzacja latem daje możliwość ucieczki od upałów, chociaż wiele osób przypłaciło już tę przyjemność zdrowiem. Wydaje się, że angina atakuje głównie zimą. Nic bardziej mylnego – tak naprawdę ludzki organizm osłabiają zbyt szybko zmieniające się warunki otoczenia, np. przechodzenie z bardzo wychłodzonego pomieszczenia do gorącego i odwrotnie.

Kto z nas nie słyszał próśb o wyłączenie lub zmniejszenie klimatyzacji w pracy czy w samochodzie. Wiele osób faktycznie źle reaguje na przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, nie tylko z powodu temperatury, ale również suchego powietrza. Jak sobie z tym poradzić?

Klimatyzacja – korzystać czy nie korzystać?

Prawda jest taka, że klimatyzacja szkodzi najbardziej tym, którzy jej unikają i to właśnie potwierdzają najnowsze badania. Specjaliści uważają, że jeśli mamy ją w samochodzie lub w biurze, należy jej użyć. W upalne lato, przegrzanie organizmu potrafi być równie groźne jak jego wychłodzenie. Nikt oczywiście nie rekomenduje nastawiania od razu najniższej temperatury, ale tej, w której czujemy się komfortowo. To chwila, w której odpoczywa od upału również nasz organizm. Jeśli przyzwyczaimy się do działania chłodniejszego powietrza, nasza adaptacja i odporność wzrosną. Przejścia z zimnego do gorącego nie będą powodowały aż tak dużego niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Reklama

Jak poradzić sobie z suchym powietrzem?

Nowoczesne systemy klimatyzacji, w dużych budynkach, mają już zintegrowany system nawilżania powietrza. Przy starszych klimatyzatorach można posłużyć się tradycyjnymi nawilżaczami, dostępnymi w sklepie. Problem nie jest uciążliwy w samochodzie, gdyż przebywamy w nim statystycznie krócej niż w domu czy w pracy. Aby ograniczyć ryzyko wniknięcia do organizmu drobnoustrojów, należy zawsze dbać o filtry i czynnik chłodzący, regularnie serwisując, oczyszczając i odgrzybiając układ. Łatwo zaobserwować, że w autach, w których chłodzenie włączane jest raz na jakiś czas, pojawia się charakterystyczny zapach wilgoci. Dlatego w niektórych samochodach, systemu nie można wyłączyć, a jedynie regulować temperaturę – działa zarówno zimą jak i latem, aby w ten sposób nie dopuścić do rozwoju grzybów.