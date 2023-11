Do świąt Bożego Narodzenia warto przygotować się odpowiednio wcześniej. Dzięki temu będziemy mieli szansę uniknąć stania w długich kolejkach, sprzątania na ostatnią chwilę i gotowania przez całą noc. Pozostanie nam jedynie cieszyć się magią tego niezwykłego okresu.

Przedświąteczna gorączka potrafi skutecznie odebrać nam radość z Bożego Narodzenia. Wydaje nam się, że tak być musi i niewiele można na to poradzić. Nic bardziej mylnego! Świąteczne przygotowania mogą upłynąć nam w spokoju, a nawet mogą być przyjemne. Wystarczy, że poświęcimy chwilę na odpowiednie zaplanowanie tego, co mamy do zrobienia.

Przygotowania do świąt – kiedy zacząć?

Planowanie świąt należy zacząć tak wcześnie, jak to tylko możliwe! Oczywiście nie ma potrzeby, żeby już w czerwcu wybierać prezenty pod choinkę – spokojnie można poczekać z tym do jesieni. Niektórzy radzą, aby przygotowania do świąt rozpocząć już na początku listopada, tuż po Wszystkich Świętych. Jeżeli jednak zabierzemy się za to nieco później – chociażby na początku grudnia – powinniśmy spokojnie się ze wszystkim wyrobić.

Planowanie świąt – od czego zacząć?

Do zaplanowania świątecznych przygotowań wystarczy chwila wolnego czasu, kartka i długopis. Powinniśmy przemyśleć i spisać odpowiedzi na poniższe pytania:

Gdzie i z kim spędzimy Boże Narodzenie?

Czy planujemy wyjazd? (Czy mamy zarezerwowany nocleg lub bilety na pociąg bądź samolot?)

Czy będziemy przyjmować gości w swoim domu? Ile osób będziemy gościć?

Jakie potrawy zamierzamy przygotować?

Jakie obowiązki mogą przejąć pozostali domownicy?

Komu zamierzamy wręczyć prezenty ?

? Jaką kwotę możemy przeznaczyć na każdy prezent?

Jakie pomysły mamy na każdy z prezentów? Czy możemy wykonać część z nich samodzielnie?

Jak zapakujemy prezenty?

Jakie dekoracje planujemy? Co zamierzamy kupić?

Warto zastanowić się również nad świątecznym sprzątaniem. Dobrym pomysłem jest rozpisanie planu sprzątania – z podziałem na pomieszczenia i najważniejsze czynności, jakie trzeba w nich wykonać (np. salon – wytrzepać dywan). Jeżeli to możliwe, należy ustalić, kto z domowników zajmie się konkretnymi zadaniami i kiedy należy je wykonać. Tych, którymi można zająć się wcześniej (np. wyczyszczenie wnętrza kuchennych szafek, ułożenie ubrań w szafach), nie należy odkładać w czasie – najlepiej wykonać je jak najwcześniej.