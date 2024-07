Faktura zbiorcza – kiedy się ją wystawia?

Faktura zbiorcza to możliwość wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2013 roku w ramach implementacji przepisów unijnych. Oznacza możliwość ujęcia na jednej fakturze VAT większej liczby transakcji, jeśli dokonywane są one w trakcie jednego miesiąca.