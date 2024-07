Ustanie stosunku pracy następuje gdy kończy się okres, na jaki umowa została zawarta. Może też nastąpić za porozumieniem stron, w terminie zgodnie przez nie ustalonym.

Reklama

Jeśli zakończenie pracy następuje z woli jednej ze stron – muszą zostać zachowane terminy wypowiedzenia, różne w zależności od rodzaju umowy i czasu trwania stosunku pracy.

Ustanie stosunku pracy: kiedy następuje

Ustanie stosunku pracy następuje wraz z wygaśnięciem umowy lub poprzez jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy może nastąpić za wypowiedzeniem jednej ze stron lub na podstawie zgodnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem. Jeśli następuje na mocy wypowiedzenia jednej ze stron, to stosunek pracy wygasa z upływem terminu wypowiedzenia. Do samoistnego ustania stosunku pracy, bez podejmowania przez strony jakichkolwiek działań, dochodzi jedynie wraz z wygaśnięciem stosunku pracy po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Ustanie stosunku pracy: porozumienie stron

Stosunek pracy można zakończyć na mocy porozumienia stron. Jest to najprostszy i bezkonfliktowy sposób jej rozwiązania. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę. Polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej propozycję co do terminu i warunków rozwiązania umowy o pracę, a druga warunki te przyjmuje. Druga strona może oczywiście się nie zgodzić – wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy zgodnie z terminami wypowiedzenia odpowiednimi dla tej umowy. Jeśli warunki zostaną przyjęte, to stosunek pracy ustaje wraz z upływem ustalonego terminu.

Zobacz także

Ustanie stosunku pracy: wypowiedzenie

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron należy zachować terminy wypowiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe przy umowie zawartej:

na okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie dla umów zawartych na 3 miesiące, tydzień – jeśli umowa zawarta jest na dłużej niż 2 tygodnie, albo 3 dni – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

na czas nieokreślony – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony w tej firmie dłużej niż 3 lata, miesiąc – jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy, i 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 3 miesiące;

na czas określony w przypadku umowy na zastępstwo – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze;

na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli została podpisana klauzula o możliwości wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Reklama

Okres wypowiedzenia który trwa tydzień lub miesiąc kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Z tym dniem ustaje stosunek pracy. Początek okresu wypowiedzenia liczy się od poniedziałku następującego po złożeniu wypowiedzenia – przy okresach wypowiedzenia tygodniowych i dwutygodniowych lub od początku następnego miesiąca przy wypowiedzeniach miesięcznych i trzymiesięcznych.