Samodzielne odrobaczanie psa może przynieść więcej szkody niż pożytku. Decydując się jednak na domowe usunięcie robaków z organizmu psa, należy przynajmniej skonsultować się z weterynarzem. Powinien on przepisać odpowiedni preparat dopasowany do danej rasy, budowy, kondycji organizmu oraz rodzaju zakażenia pasożytem.

Biorąc psa ze schroniska lub kupując go z hodowli, należy upewnić się, czy był on wcześniej zaszczepiony i odrobaczony. Szczenięta od swoich pierwszych dni są szczególnie narażone na wirusy i bakterie atakujące ich organizm. Pasożyty (m.in. glisty i tasiemce) często z początku nie dają o sobie znać, a dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach atakują ciało psiaka, powodując u niego wycieczenie.

Jak może dojść do zakażenia robakami?

Do zakażenia psa może dojść już na etapie poczęcia, gdy samiec który zapłodnił sukę, miał w sobie robaki. W takim przypadku rodzący się szczeniak od początku potrzebuje odrobaczenia. Pies może zakazić się robakami również jedząc jedzenie prosto z ziemi lub poprzez kontakt z owadami, które prócz larw robaków mogą przenosić wirusy. Dodatkowo czworonogi mają tendencje do jedzenia kału innych zwierząt, co może nieść ze sobą przykre konsekwencje i zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia pasożytami.

Jak często odrobaczać psa?

Pierwsze odrobaczanie psa można rozpocząć w trzecim tygodniu jego życia. Ważne jest również, by było on robione na co najmniej siedem dni przed szczepieniami. Kolejne odrobaczenia powinny być przeprowadzane po ukończonych przez czworonoga kolejno: pięciu tygodni życia, ośmiu i jedenastu. Następnie u młodych psów zabieg ten należy wykonywać co miesiąc – do ukończenia 6 miesiąca życia, zaś u dorosłych osobników co pół roku.

Czym odrobaczyć psa?

Środki, jakimi należy odrobaczać psa, powinien wybierać lekarz weterynarii. W zależności od rasy pupila, jego kondycji i wieku może on zarówno mieć przepisane tabletki (doustne bądź do pokarmu), pasty (dawane do zjedzenia) lub zastrzyki, przeznaczone na określony rodzaj pasożyta.

Co robić, by pies nie nabawił się robaków?

Gdy pies jest odrobaczony i w dobrej kondycji, należy zadbać o to, by nie jadł on posiłków z ziemi, dawno niemytej miski ani nie kontaktował się z psami, u których istnieje ryzyko występowania robaków. Jedzenie, którym jest karmiony, nie powinno być surowe (gotowanie i smażenie mięsa zabija znajdujące się w nim bakterie) i nieznanego pochodzenia. Dodatkowo psie posłanie oraz kuwetę należy regularnie czyścić i utrzymywać w dobrym stanie.

Skutki uboczne odrobaczania - jak pies może się zachowywać?

Niektóre środki do odrobaczania powodują u psów wymioty, nudności, brak łaknienia lub lekką biegunkę (szczególnie przy dużym dawkowaniu). Ponadto czworonóg może dostać ślinotoku, drgawek lub konwulsji. Najczęściej wszystkie działania uboczne znikają po kilku dniach od odrobaczenia.

Cena odrobaczania psa

Koszt odrobaczenia psa jest zależny od ilości wizyt u weterynarza, oraz jego wagi (im więcej on waży, tym większą ilość środków odrobaczających trzeba mu podać). Średni koszt, jednorazowego zabiegu usunięcia robaków z organizmu czworonoga, to około 60 złotych.