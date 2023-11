Kapsalon to holenderskie danie typu fast-food, bardzo podobne do kebaba lub sałatki gyros. Górna część dania to sałatka ze świeżych warzyw i aromatyczne sosy, środek skrywa chrupiące frytki, soczyste mięso i ser. Potrawa ta świetnie sprawdzi się podczas imprez i spotkań ze znajomymi, ale także na zwykły obiad czy kolację. Jej wykonanie jest bardzo proste, choć zajmuje to nieco czasu. Poniżej znajdziecie prosty przepis na kapsalon.

Prosty przepis na kapsalon - holenderski kebab

Składniki na kapsalon (dwie porcje)

podwójna pierś z kurczaka

5 ziemniaków

pomidor

1/2 ogórka

1/2 sałaty lodowej lub kapusty pekińskiej

150 g ulubionego sera żółtego

1/2 czerwonej cebuli

pół szklanki jogurtu

4 łyżki majonezu

ketchup

sól, pieprz, przyprawa gyros/kebab

łyżka oleju

Jak przygotować kapsalon?

Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, obtaczamy w przyprawie gyros/kebab. Zostawiamy na pół godziny. Smażymy 10 minut na łyżce oleju z obu stron na złoto. Z ziemniaków robimy frytki (w garnku, piekarniku lub frytkownicy). Wszystkie warzywa kroimy: pomidora w ćwiartki, ogórka w plasterki, cebulę w piórka, sałatę w paski. Wszystkie warzywa mieszamy w misce - doprawiamy solą i pieprzem. Jogurt naturalny mieszamy z majonezem - doprawiamy solą i pieprzem. Ser ścieramy na tarce z grubymi oczkami. W podłużnych formach lub aluminiowych foremkach układamy frytki, mięso i posypujemy serem. Wkładamy na 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Wyjmujemy, posypujemy warzywami. Całość polewamy sosem jogurtowo-majonezowym i ketchupem.