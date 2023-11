Kalendarz adwentowy to świetny sposób na umilenie sobie lub swoim bliskim czasu oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wbrew pozorom nie jest on przeznaczony jedynie dla najmłodszych – może stanowić doskonały prezent również dla dorosłych.

Kalendarz adwentowy zawiera 24 skrytki – na każdy dzień od 1 do 24 grudnia. Osoba, która zostanie nim obdarowana, codziennie może otworzyć tylko jedną skrytkę, przeznaczoną na dany dzień. Dzięki codziennym niespodziankom, oczekiwanie na Gwiazdkę może być niezwykle radosne. Kalendarze adwentowe można kupić w wielu sklepach, jednak bez przeszkód można również przygotować je samemu. Przekonaj się, jakie to proste.

Kalendarz adwentowy do it yourself– od czego zacząć?

Pierwszym, co należy przygotować, są oczywiście… upominki! W kalendarzu adwentowym możesz umieścić właściwie dowolne prezenty. Mogą być to słodycze, kosmetyki, drobne gadżety. Jeżeli chcesz, w skrytkach umieścić możesz również liściki na każdy dzień – taki kalendarz będziesz mógł wykonać właściwie za darmo, jednak jego wartość emocjonalna będzie ogromna!

Kiedy przygotujesz już zawartość każdej z 24 skrytek, stwórz stelaż kalendarza. Do tego celu będziesz potrzebować:

drewnianej ramy (im większy będzie jej rozmiar, tym większe upominki będziesz mógł w niej umieścić),

sznurka lub ozdobnych tasiemek,

gwoździ oraz młotka.

Odmierz kilka fragmentów sznurka lub tasiemek i przymocuj się do ramy, przybijając gwoździami do lewej i prawej krawędzi. Do sznurka będziemy przymocowywać paczuszki z prezentami.

Własnoręcznie wykonany kalendarz adwentowy – prezenty

Przygotuj paczuszki, w które zapakujesz prezenty. Możesz wykorzystać zwykły szary papier lub kolorowe, ozdobne arkusze do upominków. Prezenty możesz zapakować w:

Kopertki – wystarczy, że wytniesz z papieru kwadrat, a następnie trzy jego rogi złożysz do środka. Kiedy umieścisz w środku upominek, zegnij czwarty róg i zaklej ozdobną taśmą klejącą.

Torebeczki – wytnij prostokąt, odegnij jego górną część, aby stworzyć „kołnierz”. Obróć papier, zegnij boki do środka i sklej w pionie taśmą klejącą. Zegnij dolną część ku górze i zaklej taśmą.

Oczywiście nie musisz wykonywać opakowań samodzielnie – możesz kupić gotowe kopertki lub małe torebki prezentowe.

Na każdą z paczuszek nanieś odpowiedni numer – od 1 do 24 i umieść w nich prezenty.

Paczuszki z upominkami przymocuj do sznurka przy pomocy drewnianych klamerek. Gotowe!