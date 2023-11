Jesienny spadek odporności dotyka bardzo wielu osób, szczególnie dzieci i osób starszych. Odpowiednio zbilansowana dieta i suplementacja zapobiegną przeziębieniom i infekcjom. Poniżej znajdziecie najlepsze sposoby na wzmocnienie układu immunologicznego w okresie jesienno-zimowym.

Przyczyny jesiennego spadku odporności

Jesienią nasza odporność wystawiana jest na próbę. Ciągłe zmiany temperatur, deszcz, silny wiatr to warunki, w których łatwo o przeziębienie. W okresie jesienno-zimowym zdecydowanie bardziej uboga jest nasza dieta - brak w niej świeżych warzyw i owoców, które mają mnóstwo witamin, wspierających prace organizmu.

Za obniżenie odporności odpowiada również niedostateczna ilość promieni słonecznych, które wpływają na produkcje bardzo ważnej dla organizmu witaminy D. Warto wiedzieć, że witamina D ma większy wpływ na odporność niż witamina C.

Najczęstsze przyczyny jesiennego spadku odporności to:

trudne warunki klimatyczne - zmiany temperatur, deszcz i wiatr,

niedobory witaminowe (wynikające z nieodpowiedniej diety i braku słońca),

brak aktywności fizycznej,

ciągły stres,

niewystarczająca ilość snu.

Sposoby na jesienny spadek odporności

Dieta na odporność

Zdrowa, pełnowartościowa dieta to najlepszy sposób na wzmocnienie odporności. Ważne jest to, aby nie doprowadzić do niedoborów witamin i składników odżywczych. W diecie nie powinno zabraknąć witaminy C, która zwiększa odporność błon śluzowych na zakażenia.

Najwięcej witaminy C znajdziesz w:

natce pietruszki,

papryce,

brokułach,

brukselce,

czarnej porzeczce,

owocach dzikiej róży,

truskawce.

Dobrym sposobem na wsparcie odporności jest wprowadzenie do diety produktów antybakteryjnych i antywirusowych, naturalnych antybiotyków takich jak: czosnek, cebula, miód czy kiszonki.

Suplementy diety na odporność

Ponieważ jesienią nie mamy dostępu do świeżych warzyw i owoców, warto wesprzeć swoją dietę gotowymi suplementami. Warto zakupić preparaty z witaminą C, która wspiera układ odpornościowy, zapobiega chorobom i przeziębieniom.

Bardzo istotna jest również witamina D, która zapobiega rozwojowi infekcji i również wzmacnia układ immunologiczny. W okresie jesiennym ponad 80% Polaków ma niedobór tej witaminy, dlatego naprawdę warto włączyć ją do suplementacji. Przyjęcie jej w sposób naturalny jest wręcz niemożliwe, ze względu na bardzo małą ilość promieni słonecznych, z kolei w pokarmach występuje w bardzo małej ilości.

Jak radzić sobie z obniżoną odpornością?

Dieta i suplementacja jest podstawą w okresie jesienno-zimowym, jednak warto wprowadzić sprawdzone sposoby, które zapobiegną przeziębieniom i infekcjom.

Najlepsze sposoby na odporność jesienią to:

stopniowe hartowanie i przyzwyczajanie organizmu do niskich temperatur - naprzemienny prysznic w chłodnej i ciepłej wodzie, sauna,

odpowiednia ilość snu (minimum 7 godzin),

unikanie stresu,

nawadnianie organizmu,

unikanie używek, przede wszystkim papierosów i alkoholu,

odpowiedni ubiór "na cebulkę",

unikanie kontaktu z chorymi i odpowiednia higiena,

wietrzenie i nawilżanie pomieszczeń,

stosowanie rozgrzewających ziół i przypraw,

wzmacnianie jelit poprzez przyjmowanie probiotyków,

codzienna aktywność fizyczna.