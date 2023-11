Miejskie strefy kibica - o jakich zasadach warto wiedzieć?

Miejskie strefy kibica to pomysł na wspólne oglądanie meczu w dużej grupie osób. W dużych miastach takie kibicowanie stało się oczekiwanym przez mieszkańców wydarzeniem. To okazja nie tylko do bawienia się w gronie znajomych, ale poznania nowych ludzi. Warto wiedzieć, że w zorganizowanych strefach kibica obowiązuje kilka zasad.