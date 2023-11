Najlepiej wybrać nianię z grona znajomych lub rodziny, jednak gdy nie ma takiej możliwości należy napisać ogłoszenie i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z potencjalną kandydatką. Do jej obowiązków należy: karmienie, przewijanie, spacerowanie, zabawianie i rozmowa z dzieckiem. Dobra niania powinna być empatyczna, ma stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i zwracać uwagę na potrzeby dziecka. Niedopuszczalne jest, aby paliła papierosy lub piła alkohol.

Kiedy po porodzie dziecka mama musi wrócić do pracy, nie ma kto zaopiekować się maluchem. W takiej sytuacji najlepiej rozważyć zatrudnienie niani.

Funkcja niani w rodzinie

Szukając niani, można prosić znajomych lub przyjaciół o polecenie kogoś sprawdzonego. Czasem udaje się znaleźć opiekunkę z rodziny lub z sąsiedztwa. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba rozejrzeć się za osobą spoza znajomych. Przed zatrudnieniem niańki „z zewnątrz” warto zastanowić się, jakich cech i umiejętności się od niej oczekuje. Do obowiązków niani często należy karmienie, przewijanie, zabawa, spacery, rozmowa oraz pomoc w nauce i rozwoju dziecka. Są to odpowiedzialne zadania i należy pamiętać, że niania nigdy nie zastąpi opieki rodzica, a jedynie może go wspierać. Ważnym jest jednak, aby opiekunka miała dobrą relację z dzieckiem oraz resztą najbliższej rodziny. Istotne, żeby zarówno dziecko, jak i rodzice oraz rodzeństwo lubili i dogadywali się z nianią.

Cechy dobrej niani

Wiek dobrej niani jest zależny od potrzeb i preferencji. Niektórzy wolą starszą panią, która już wychowała swoje dzieci i ma niezbędny bagaż doświadczeń, innym łatwiej zaufać młodej osobie, np. studentce z wykształceniem pedagogicznym. Niania przede wszystkim powinna być odpowiedzialna. Ważne jest, aby stwarzała dziecku atmosferę bezpieczeństwa i miała z nim swobodny kontakt. Powinna umieć zauważać jego potrzeby i być empatyczna. Najlepiej jeśli miałaby radosne usposobienie i chętnie spędzała czas z dzieckiem. Dobrze jest, jeśli opiekunka traktuje swoją pracę jako przyjemność, a nie tylko jako formę zarobku. Bardzo ważne, aby niania nie miała nałogów. Niedopuszczalne jest, żeby w czasie opieki nad dzieckiem paliła papierosy lub piła alkohol.

Dla wielu rodziców liczy się pozytywne nastawienie oraz kreatywność. Niania spędza dużo czasu z wychowankiem, warto więc, aby miała głowę pełną pomysłów i stwarzała dziecku warunki do rozwoju i pielęgnowania hobby.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką na opiekunkę

Zanim zatrudni się nianię należy zaprosić kandydatkę do domu w czasie, kiedy dziecko nie śpi lub nie jest w szkole. Warto zaobserwować podczas takiego spotkania, jak zachowuje się kobieta w stosunku do dziecka. Można zauważyć, czy faktycznie jest zainteresowana opieką nad dzieckiem, czy raczej myśli głównie o wynagrodzeniu. Warto też, aby rodzeństwo dziecka również było obecne podczas takiej rozmowy z przyszłą nianią, ponieważ brat lub siostra będą mogli powiedzieć rodzicom, czy polubili kandydatkę czy nie. Po zdecydowaniu się na konkretną opiekunkę warto być w domu przez pierwsze spotkania, aby dziecko nie czuło się porzucone przez rodziców i miało czas na zaprzyjaźnienie się z nianią.