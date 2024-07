Używanie piłki gimnastycznej do ćwiczeń oraz siedzenia korzystnie wpływa na kręgosłup, równowagę oraz stawy. Piłka pomaga też zgubić zbędne kilogramy i zbudować masę mięśniową. Wielkość piłki należy dobrać do swojego wzrostu.

Piłka do ćwiczeń, zwana też szwajcarską, gimnastyczną oraz fitness, świetnie wpływa na kręgosłup. Możesz używać jej do ćwiczeń (np. pilatesu) oraz do siedzenia przy biurku. Piłka stabilizuje ciało, pomaga przyjąć odpowiednią postawę i odciąża kręgosłup oraz stawy. Jej średnica zależy od wzrostu użytkownika.

Zalety korzystania z piłki szwajcarskiej

Piłka szwajcarska jest dużą okrągłą kulą z mocnej, elastycznej gumy. Można używać jej do ćwiczeń, fizjoterapii, siedzenia przy biurku czy zabawy z dzieckiem.

Codzienne korzystanie z piłki gimnastycznej przynosi wiele korzyści:

wzmacnia mięśnie całego ciała (a zwłaszcza brzucha, pleców, karku i pośladków),

poprawia koncentrację i równowagę,

odciąża kręgosłup i stawy oraz poprawia ich ruchomość (jest to szczególnie ważne u kobiet ciężarnych oraz osób starszych lub otyłych),

redukuje napięcia i stres,

poprawia krążenie krwi,

poprawia funkcjonowanie organów wewnętrznych ciała,

wyszczupla,

poprawia postawę sylwetki (np. redukuje okrągłe plecy).

Jak dobrać odpowiednią piłkę fitness?

Piłkę do ćwiczeń można kupić w sklepach sportowych, supermarketach oraz w internecie. Ich ceny wahają się od 50 zł do 100 zł. Przed zakupem piłki należy zapoznać się dokładnie z zasadą dobierania odpowiedniej wielkości. Im wyższy wzrost, tym większa średnica produktu. Kobiety ciężarne, osoby otyłe oraz starsze powinny zaopatrzyć się w piłkę z systemem bezpieczeństwa ABS oraz obciążeniem do 1000 kg. Dzięki temu unikną nagłego upadku i kontuzji, jeśli produkt pęknie. Przed zakupem piłki można poprosić o radę sprzedawcę, fizjoterapeutę bądź trenera personalnego. Należy zwrócić uwagę, czy guma na piłce nie ma przebarwień, które świadczą o niskiej jakości surowca.

Uwzględnij swój wzrost i dopasuj do niego wielkość sprzętu:

mniej niż 150 cm – piłka o średnicy 45 cm,

150 - 165 cm – piłka o średnicy 55 cm,

165 – 175 – piłka o średnicy 65 cm,

175 – 185 – piłka o średnicy 75 cm,

powyżej 185 cm – piłka o średnicy 85 cm.

Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki gimnastycznej

Ćwiczenia z piłką szwajcarską są popularne na zajęciach fitness. Produktu używa się do zajęć typu fitness, pilates, body ball czy fit ball. Jednak trening z piłką można przeprowadzić samodzielnie. Potrzebne będą mata oraz dobrze dobrana piłka gimnastyczna. Przed rozpoczęciem ćwiczeń koniecznie należy wykonać 15-minutową rozgrzewkę. Następnie położyć się prosto na macie (na plecach).

Napiąć mięśnie, wciągnąć brzuch i naśladować poniższe ruchy:

Kładziemy piłkę za głową i chwytamy ją wyprostowanymi dłońmi. Podnosimy tułów do siadu, po czym delikatnie kładziemy się na matę. Układ powtarzamy kilkukrotnie.

Zginamy nogi w kolanach i wkładamy między nie piłkę. Podnosimy i opuszczamy nogi oraz biodra.

Na piłkę kładziemy nogi zgięte w kolanach. Ręce krzyżujemy na klatce piersiowej. Do kolan przyciągamy klatkę piersiową.

Każde ćwiczenie należy powtarzać 10 razy w trzech seriach. Trening wykonuje się cztery razy w tygodniu po 30 minut. Poza tym, zamiast siedzieć na krześle, lepiej przestawić się na siedzenie na piłce fitness.