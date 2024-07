Zdrada męża oznacza dla ciebie koniec związku. Zastanawiasz się, czy odejść od niego na zawsze. Jak żyć po zdradzie męża, aby przebaczyć również… sobie?

Każda para na początku związku ma cudowne wyobrażenia o wspólnym życiu. Że zawsze będą razem, że będą się wspierać, że dadzą sobie poczucie bezpieczeństwa i wspólnie podbiją świat. Przychodzi jednak moment, w którym wszystkie marzenia mogą legnąć w gruzach. Pojawia się zdrada i pęka bańka mydlana naszych wspaniałych oczekiwań. Czy szczęśliwe życie po zdradzie jest w ogóle możliwe?

Zdrada w związku – dlaczego ktoś zdradza?

Zdrada niewątpliwie jest efektem rozluźnienia więzi między partnerami i znakiem, że coś w relacji dwojga ludzi jest nie tak, jak być powinno. Niedochowanie wierności może wynikać z niezaspokojonych potrzeb, bądź nierozwiązanych problemów. Jest jednym z najczęstszych powodów rozpadu związków i najtrudniejszym do wybaczenia czynem, gdyż przez wielu traktowana jest jako zbrodnia przeciwko miłości, tej prawdziwej, do której przecież każdy z nas dąży.

Czy zdrada musi od razu oznaczać rozstanie?

Różne są definicje zdrady. A to dlatego, że podejście do niewierności jest kwestią wysoce indywidualną. Dla jednych będzie to oznaczać pójście z kimś do łóżka, dla innych może to być flirt czy uwodzenie. Dalsze życie razem (lub osobno) zależy od tego, czy potrafimy ją wybaczyć. Często zdrada partnera to jednorazowy „skok w bok” spowodowany impulsywnym zauroczeniem i fascynacją cielesnością drugiej osoby. Wówczas nie wiąże się to z emocjonalnym zaangażowaniem i nie musi oznaczać, że partner już nie kocha swojej partnerki.

Zdrada i co potem?

Niejednokrotnie człowiek dopiero w sytuacji zdrady uświadamia sobie, co może stracić, żałuje swoich czynów i robi wszystko, aby ratować rozpadający się związek. Dlatego tak ważna jest wtedy rozmowa na wszystkie trudne i bolesne tematy. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów, które być może do tej sytuacji doprowadziły. Nie można natomiast do niczego się zmuszać czy przyspieszać podjęcia decyzji. Trzeba zadać sobie pytanie, czy będzie się w stanie drugiej osobie ponownie uwierzyć w szczerość intencji. Utracone zaufanie bardzo ciężko odzyskać, a złamane serce potrzebuje czasu, aby się zagoić.

Gdy drogi się rozchodzą…

Czasami jednak związek nie jest w stanie przetrwać takiej próby i skazani jesteśmy na rozstanie. Co może pomóc przetrwać odejście partnera do innej kobiety? Przede wszystkim nie ma sensu na siłę próbować uciszyć bólu serca, które zostało złamane. Ono musi boleć i będzie tak jeszcze przez długi czas. Warto dać sobie czas na przeżycie cierpienia, żalu, rozczarowania i goryczy, jakie pozostaje po rozstaniu. Jeśli emocje są zbyt silne, aby samemu sobie z nimi poradzić warto poszukać pomocy doświadczonego psychoterapeuty. A najważniejsze to nie zamykać się na świat i innych ludzi, ponieważ to otoczenie pomoże nam znów stanąć na nogi.

Wybaczaj dla własnego dobra

Nie ważne czy zdrada spowoduje, że się rozstaniecie lub postanowicie nadal być razem, najważniejsza dla zdradzonej kobiety jest kwestia wybaczenia. To gest podania ręki, temu który zawinił, ale również danie sobie przyzwolenia na życie bez noszenia w sercu tych wszystkich negatywnych emocji, które niesie za sobą zdrada. Daj sobie szansę na spokój ducha. Wybacz jemu, ale zrób to dla siebie i swojego dalszego, szczęśliwego życia.