Tatar z pomidora to pomysł na przystawkę, jaką można zaserwować na przyjęciu. Oryginalne przekąski na imprezę przypadną do gustu także osobom, które nie jedzą mięsa, ponieważ przekąskę przygotowuje się tylko na bazie świeżych warzyw oraz aromatycznych przypraw. Oryginalną przystawkę ozdobią jadalne kwiaty, np.: nasturcje, bratki czy hibiskus.

Jadalne kwiaty to nie tylko element dekoracyjny wielu potraw, ale również smaczny i zdrowy dodatek. Bratek, inaczej fiołek trójbarwny, oraz hibiskus zawierają w sobie duże ilości witaminy C. Z kolei nasturcja to naturalny antybiotyk, który pomaga zwalczać takie bakterie, jak: paciorkowce czy staphylococcus.

Pomidorowy tatar - przepis, krok po kroku

Tatar z pomidorów przygotowuje się z dodatkiem musztardowego dressingu na bazie sosu sojowego, oliwy z oliwek, szalotki oraz czosnku. Osoby, które lubią pikantny smak potraw, mogą dodać do składników kilka kropel sosu tabasco. Z kompozycji świeżych warzyw i aromatycznych ziół podanych na chrupiącym pieczywie, tworzy smaczne przekąski na imprezę dla znajomych i rodziny.

Potrzebujesz:

blaszki do pieczenia,

ręcznika papierowego,

praski do czosnku,

papieru do pieczenia.

Składniki:

10 pomidorów,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka kaparów,

sól, pieprz do smaku,

½ łyżeczki brązowego cukru,

3 szalotki,

1 łyżka musztardy,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka sosu sojowego,

kilka kropel sosu tabasco (opcjonalnie),

kilka listków świeżej bazylii,

jadalne kwiaty do dekoracji (np. nasturcje, bratki, hibiskus).

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj pomidory i przekrój je wzdłuż, usuwając rdzeń korzenia oraz nasiona.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 150 stopni Celsjusza.

Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem i ułóż na nim pomidory (cięciem ku górze).

Susz warzywa przez 3 godziny w piekarniku.

Obierz szalotkę i drobno posiekaj, a następnie opłucz wrzącą wodą.

Osusz posiekane warzywo na ręczniku papierowym.

Wyjmij pomidory z piekarnika, poczekaj aż ostygną, a następnie drobno posiekaj.

Pomidory wymieszaj z posiekanymi kaparami i dopraw solą, pieprzem oraz cukrem.

Odstaw całość do lodówki.

Połącz ze sobą musztardę, sos sojowy, oliwę z oliwek, posiekaną i ostudzoną szalotkę, sos tabasco oraz czosnek wyciśnięty przez praskę.

Tatar z pomidora podawaj na domowych grzankach z dodatkiem musztardowego dressingu oraz jadalnych kwiatów.

Całość można dodatkowo ozdobić listkami świeżej bazylii.

Smacznego!