Zrobienie syropu z malin nie należy do trudnych czynności. Szczególnie zimą jest świetnym i zdrowym dodatkiem do gorącej herbaty lub do kaszy manny czy ryżu.

Sok malinowy zawiera wiele cennych właściwości, jak witaminy (B, C, E), minerały i kwasy organiczne. Picie go podnosi odporność, szczególnie porą jesienno-zimową, działa uspokajająco, przeciwzapalnie. Ponadto regularne jedzenie malin opóźnia proces starzenia się, a także działa antynowotworowo. Do zrobienia soku potrzebujesz świeżych malin i białego cukru.

Składniki:

- 1 kg malin,

- 1 kg białego cukru.

Sposób przygotowania:

Krok I

Dojrzałe, świeże maliny opłucz zimną wodą (można też nie płukać, bo gotowanie zdezynfekuje sok), po czym około 20 dag przesyp do głębokiego, szklanego naczynia.

Krok II

20 dag malin zasyp cukrem, następnie kolejno dołóż 20 dag malin i również pokryj je cukrem. Tę samą czynność stosuj do skończenia się malin.

Krok III

Naczynie nakryj za pomocą ściereczki i odstaw na 2-3 godziny. Kiedy zacznie pojawiać się sok, gotuj maliny przez godzinę na niedużym ogniu.

Krok IV

Następnie maliny przecedź przez sitko lub gazę, by oddzielić sok od resztek pestek i owoców.

Krok V

Do wcześniej umytych i sparzonych butelek lub słoików przelej gorący sok, dokładnie zakręć nakrętki, po czym przenieś do piwnicy lub schowka. W takiej postaci przechowuj słoiki do zimy.

Gotowe!