Dekoracje wielkanocne wykonane metodą patchwork to oryginalne ozdoby, którymi można udekorować świąteczny stół lub powiesić na ścianie. Do wykonania materiałowych jajek wystarczą kolorowe kawałki bawełnianego materiału, igła oraz nici.

Metoda patchwork sprawdza się do wykonywania przeróżnych dekoracji domowych. Ze zszytych małych kawałków materiału w jedną całość można stworzyć ozdobne ściereczki czy rękawiczki kuchenne, a nawet kołdry, narzuty czy obrusy.

Patchwork - co to jest?

Metoda patchwork polega na zszywaniu ze sobą małych kawałków materiału w jedną większą całość, tworząc tym samym całkowicie nowy wzór. Istotną szycia jest używanie tkanin o podobnych kształtach geometrycznych, a następnie bardzo precyzyjne ich docinanie i zszywanie razem.

Jajka wielkanocne z materiału metodą patchwork, krok po kroku

Wielkanocne pisanki patchworkowe to oryginalne ozdoby, które mogą posłużyć, np. jako podstawka pod talerz czy serwetka na świąteczny stół. Po doszyciu zawieszki do materiałowego jajka można je powiesić na ścianie. Własnoręcznie wykonana ozdoba wielkanocna to również pomysł na prezent dla bliskiej osoby, a w wersji mini może stanowić oryginalny dodatek do pocztówki z życzeniami.

Potrzebujesz:

sztywnej gazety,

bawełnianych materiałów,

igły i nitki,

nożyczek,

ołówka.

Sposób wykonania:

Z gazety wytnij nożyczkami kształt jajka, np. o wysokości 33 cm i szerokości 26 cm.

Z bawełnianych materiałów powycinaj paski o szerokości około 5 cm i jeden o szerokości 8 cm (każdy pasków powinien być o 2-3 cm dłuższy niż szerokość pisanki).

Najszerszy pasek umieść w centralnej części jajka.

Doszyj węższe paski, aż zapełnią wnętrzne całej pisanki.

Usuń papier.

Stwórz w takim sam sposób jeszcze 2 pełne jajka i zszyj je ze sobą wzdłuż konturów jajka.

Na brzeg ozdoby wszyj ozdobną lamówkę.

Gotowe!

Wierzchnią część kolorowej pisanki najlepiej pokryć materiałami z motywem wielkanocnym. Gotową ozdobę można położyć na stół, wyścielić nią świąteczny koszyczek lub powiesić na ścianie, doszywając wcześniej zawieszkę z nici.