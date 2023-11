Ozdobne świece zapachowe wyglądem mogą przypominać aniołki, choinki, czterolistne koniczyny, a nawet słodkie desery. Do ich wykonania wykorzystuje się rozmaite skarby z kuchennych szafek, np. kaszę gryczaną, makaron w kształcie gwiazdek i ziarenka kawy, a także stare, niezużyte świeczki.

Reklama

Świece zapachowe z wosku pszczelego palą się długo i mają naturalny słodki zapach. Taki wosk jest jednak 5 razy droższy niż parafina – tę można kupić w cenie ok. 10 zł/kg.

Co jest potrzebne do zrobienia świec zapachowych?

Aby samodzielnie zrobić świece zapachowe, powinnaś mieć: (1) pojemniczek z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury – ze szkła, metalu, aluminium albo grubego plastiku, (2) granulat parafiny bądź wosku (może być pszczeli, palmowy, sojowy) albo pozostałości po starych świeczkach (najlepiej w jednym kolorze), (3) bawełniany sznurek lub knot kupiony w sklepie (z blaszką), (4) bardzo mocny klej, (5) olejek zapachowy, (6) kredkę świecową w wybranym kolorze i dowolne gadżety do udekorowania świeczki (koraliki, ziarenka kawy, suszone kwiaty). Oprócz tego potrzebna jest odrobina kreatywności i trochę wolnego czasu – zrobienie jednej dużej świeczki zapachowej może zająć ok. 1,5 h.

Użyj dostępny w Home&You kod rabatowy i kup świąteczne świece zapachowe dla swoich bliskich.

Pachnące świeczki handmade w 7 krokach

Przed zabraniem się do wyrobu świec zapachowych musisz wyliczyć, ile parafiny będzie do tego potrzebne. Przyjmuje się, że z 80–90g parafiny stałej wychodzi ok. 100 ml płynnej, więc wszystko zależy od pojemności słoiczków czy pudełeczek wybranych na formy do świec. Po odmierzeniu odpowiedniej ilości:

Przygotuj formy – dokładnie je oczyść i przyklej do ich dna blaszkę, na której zamocowany będzie knot. Jeśli wolisz usunąć formę, kiedy świeca będzie gotowa, nie wkładaj knota. Umieścisz go w środku na końcu dzięki rozgrzanemu drucikowi, który wyżłobi tunel w wewnątrz świeczki.

Podgrzej parafinę w tzw. kąpieli wodnej, czyli wypełnionego nią garnka nie stawiaj bezpośrednio na kuchence, ale w większym naczyniu, w którym znajduje się woda.

Do roztopionej parafiny wlej kilkanaście kropel olejku zapachowego i zetrzyj trochę kredki świecowej, jeśli chcesz uzyskać konkretny kolor. Im więcej kredki dodasz, tym kolor będzie intensywniejszy.

Wymieszaj wszystko dokładnie, aż stanie się jednolitym płynem.

Ostrożnie i powoli wlewaj parafinę do formy, najlepiej po knocie, który najlepiej na moment unieruchomić między dwoma sklejonymi patyczkami do szaszłyków ułożonymi na wierzchu naczynia.

Parafinę możesz wylewać warstwami, po każdej wrzucając dodatki, np. goździki, suszone plastry cytryny, laski cynamonu. Jeśli chcesz mieć świecę w wielu kolorach, przygotuj kilka rodzajów parafiny. Pamiętaj tylko, by nie wylewać kolejnej warstwy, nim poprzednia nie zastygnie.

Kiedy świeca zrobi się twarda, zdejmij lub ozdób formę, np. koronkowymi wstążkami albo kolorowym sznurkiem z nawleczonymi na niego koralikami. Słoiczek możesz pomalować farbami do szkła lub nakleić na nim cekiny.

Reklama

Gotową świecę ustaw w widocznym miejscu, by pachnąc Bożym Narodzeniem, roztaczała wokół świąteczną aurę.