Żylaki powstają, kiedy krew nie może swobodnie przepływać, naciska na ściany żył, rozpycha i poszerza je. Żylaki widoczne są pod skórą jako niebieskie linie, często zgrubiałe. Skłonność do żylaków jest genetyczna. O skłonności do żylaków świadczą pojawiające się na nogach czerwone i niebieskie pajączki. Pojawieniu się ich można zapobiegać lub złagodzić ich objawy.

Reklama

Aktywność fizyczna to podstawa!

Zadbaj o to, żeby krew krążyła w organizmie. Zacznij regularnie ćwiczyć: biegać, spacerować, zapisz się na fitness albo trenuj w domu. Nawet jeśli twoja praca wymaga siedzenia lub stania przez 8 godzin dziennie, staraj się zmieniać pozycję.

Siadaj z nogami uniesionymi do góry

Kiedy siadasz lub kładziesz się, żeby wypocząć, podkładaj pod nogi twardą poduszkę, wałek ze zwiniętego koca lub układaj nogi na stołeczku.

Nie zakładaj nogi na nogę

Kiedy siedzisz, nie zakładaj nogi na nogę. Trzymaj je prosto, a jeszcze lepiej, kładź na niewysokim stołeczku.

Codziennie masuj nogi

Codziennie wieczorem masuj nogi olejkiem lawendowym lub rozmarynowym albo żelem z wyciągiem z kasztanowca. Możesz też włożyć do foliowego woreczka kilka kostek lodu i masować nimi nogi. Wykonuj przy tym delikatne ruchy okrężne, kierując się od dołu do góry, w stronę serca.

Zobacz także

Nie noś skarpet uciskających nad kostką

Jeśli skarpety, które nosisz odciskają ci nad kostką ślad gumki, wyrzuć je. Wybieraj takie skarpetki, których ściągacz jest luźny i nie uciska nogi nad kostką.

Schudnij

Problemy z puchnącymi nogami i żylakami często wiążą się z nadwagą. Schudnij do swojej prawidłowej wagi, zgodnej z BMI, żeby odciążyć nogi.

Zrezygnuj z palenia papierosów i ogranicz spożycie alkoholu

Rzuć palenie. Papierosy prowadzą do zwężenia żył. Ogranicz też spożycie alkoholu. Wszelkie używki wpływają na krążenie krwi i negatywnie wpływają na światło żył, co bezpośrednio prowadzi do żylaków.

Ogranicz kawę i czarną herbatę, pij więcej wody

Kawa i herbata odwadniają organizm i zwiększają krzepliwość krwi. Zastąp je wodą. Pij jej od 1,5 do 2 l dziennie. W lecie i w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego pij jej więcej.

Ogranicz spożycie soli

Nadmiar soli bywa przyczyną odwodnienia organizmu i powstawania obrzęków nóg, może prowadzić do powstawania żylaków. Możesz ją ograniczyć i zastąpić innymi przyprawami.

Reklama

Suplementy diety z wyciągiem z kasztanowca

W aptekach dostępne są też preparaty zawierające wyciąg z kasztanowca. Właściwości kasztanowca, który uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, sprawiają, że regularne przyjmowanie go w postaci kapsułek lub tabletek, może przynieść ulgę osobom, które mają skłonność do obrzęków nóg, oraz zapobiec pojawieniu się żylaków.