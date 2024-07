Oparzenia podniebienia można załagodzić , poprzez trzymanie lodu w ustach oraz płukanie ust mlekiem lub wodą z solą. Należy zrezygnować też z jedzenia gorących, pikantnych i słonych potraw.

Do oparzenia podniebienia może dojść, gdy zje się lub wypije gorące potrawy i napoje. Oparzone podniebienie jest zaczerwienione, zaczyna piec i boleć, pojawiają się też pęcherze lub biały nalot. Ważne, byś zaczął działać od razu, gdy dojdzie do oparzenia. Skutki dolegliwości mogą być odczuwalne nawet przez tydzień.

Kostki lodu w ustach

W pierwszej kolejności warto włożyć do ust kilka kostek lodu i ssać je powoli. Nie należy dociskać ich do obolałego miejsca, by nie podrażnić podniebienia. Dzięki kostkom lodu opuchlizna i ból zmniejszą się, co utrudni rozwój pęcherzy.

Warto wypróbować płukankę z zimnego mleka

Zimne mleko skutecznie ochłodzi oparzone miejsca i zadziała na nie ściągająco. Witaminy (A, C, D, E), minerały (wapń), tłuszcze oraz białka zawarte w napoju przyśpieszą proces gojenia i regeneracji podniebienia. Mleko można wypić lub potraktować je jako płukankę.

Kefir, maślanka, zsiadłe mleko lub jogurt naturalny

Schłodzony kefir, maślanka, zsiadłe mleko lub jogurt naturalny ochłodzą oparzone miejsca i zmniejszą opuchliznę i ból. Pomogą też w gojeniu się rany. Dzieje się tak za sprawą witamin (na przykład witaminy A) i probiotyków zawartych w napojach.

Napar z ziół na oparzenie

Napar z rumianku lub nagietka zadziała przeciwzapalnie. Należy zalać zioła wrzątkiem, zaparzać pod przykryciem przez 10 minut, a następnie zostawić do ostygnięcia. Chłodny napój stosuje się jako płukankę, dwa razy dziennie przez tydzień.

Warto przygotować wodę z solą

Do szklanki ciepłej wody (około 200 mililitrów) należy wsypać łyżeczkę soli i wymieszać. Podniebienie płucze się przez 5 minut, rano i wieczorem przez 7 dni. W ten sposób można odkazić ranę, i zapobiec rozwinięciu się bakterii oraz owrzodzeń.

Leki na afty lub tabletki na ból gardła załagodzą oparzenie podniebienia

W aptece można kupić bez recepty leki na afty, które warto zastosować na poparzone podniebienie. Preparaty zazwyczaj mają postać żelu, płynu do płukania jamy ustnej, aerozolu, a nawet plastra. Cena tego typu środków waha się od 7 do 30 złotych. Leki na afty pomogą uśmierzyć ból oraz zadziałają ściągająco i przeciwzapalnie. Zawierają benzokainę, która łagodzi podrażnienia i działa przeciwbólowo. Dzięki nim skóra na podniebieniu zagoi się i zregeneruje w ciągu kilku dni. Podobne działanie mają tabletki na ból gardła, które również warto ssać.

Nie należy podrażniać podniebienia

W przypadku oparzenia podniebienia powinno się szczególnie zadbać o jamę ustną. Należy wyeliminować z diety słone przekąski, na przykład paluszki, chipsy, popcorn lub krakersy (sól podrażni podniebienie, a ostre kawałki jedzenia mogą je skaleczyć). Zaleca się picie dwóch lub trzech litrów chłodnej wody dziennie i jedzenie owoców, warzyw oraz nabiału. W ten sposób podniebienie ochłodzi się. Nie należy dotykać poparzonego miejsca językiem ani rękami, by mogło się zagoić. Jeśli po tygodniu poprawa nie będzie widoczna, należy udać się do stomatologa.