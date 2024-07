Żeby zatuszować malinkę na szyi należy stosować zimne i ciepłe okłady, masować krwiaka i smarować go kremem z witaminą K. Jeśli te metody nie poskutkują, warto przykryć malinkę kosmetykami lub apaszką.

Malinka jest krwiakiem zlokalizowanym na szyi, powstałym w wyniku namiętnych pocałunków. Wystarczy intensywnie ssać lub gryźć tę część ciała, by na skórze pojawił się nieestetyczny siniak. Malinka goi się od kilku dni do nawet dwóch tygodni.

1. Zimny i ciepły okład

Gdy pojawi się malinka, jak najszybciej zastosuj okłady. Na początku powinny być zimne, zatem przykładaj do niej worek z kostkami lodu lub schłodzoną w zamrażarce łyżkę. Wytrzymaj kilka minut, po tym czasie opuchlizna powinna się zmniejszyć. Możesz również stosować gorące okłady, czyli przykładać do malinki ręcznik nawilżony bardzo ciepłą wodą. Tę metodę stosuj codziennie przez kilkanaście minut. Po zabiegu nałóż na szyję krem nawilżający, by uniknąć jej przesuszenia.

2. Masaż i pocieranie

Przez kilka minut masuj palcami krwiaka, dzięki czemu zmniejszysz jego obrzęk. Warto również delikatnie pocierać go grzebieniem, dzięki czemu rozbijesz zalegające skrzepy krwi. W tym celu możesz użyć też czystej, miękkiej szczoteczki do zębów. Czynność powtarzaj dwa razy dziennie, ale nie rób tego zbyt intensywnie.

Zobacz także

3. Moneta

Do malinki przyłóż brzeg monety, napnij skórę szyi i mocno pocieraj obrzmiałe miejsce. Jest to dosyć bolesna metoda, ale skuteczna. Moneta pomoże wrócić krwi z siniaka do krwiobiegu, dzięki czemu ślad po malince szybciej zniknie. Powstałe w ten sposób zaczerwienienie zniknie po kilku minutach.

4. Witamina K i pasta do zębów

Aby szybciej pozbyć się nieestetycznego krwiaka z szyi, zastosuj witaminę K. Kremy, papki lub maści z tą substancją pomogą łatwiej zagoić się skórze i wspomogą krzepnięcie krwi. Witaminę K używaj kilka razy dziennie, smarując obrzmiałe miejsca. Substancję tę dostaniesz w aptekach i sklepach internetowych. Podobnie skuteczna może okazać się pasta do zębów, którą należy wsmarować w malinę. Pozostaw ją na szyi na 10 minut, po czym zmyj. Pasta obkurcza naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęki. Zamiast niej możesz zastosować altacet.

5. Korektor, podkład lub puder

Kolorowe kosmetyki mogą zakamuflować malinkę na szyi. Do tej metody potrzebujesz podkładu do twarzy, korektora bądź pudru. Ważne, by miały nieco jaśniejsze odcienie, niż twoje codzienne kosmetyki, ponieważ skóra twarzy jest zazwyczaj ciemniejsza, niż szyja. Rozprowadź produkt na całej szyi, nakładając większą ilość na krwiaka. Jeśli potrzebujesz mocniejszego krycia, na początku nałóż podkład, malinkę zamaluj korektorem, a całą szyję oprósz pudrem. Możesz użyć również zielonego korektora.

6. Apaszka, szalik lub golf

Jeśli wszystkie powyższe metody zawiodą, pozostaje ci zakryć malinkę. Zrobisz to przy pomocy apaszki, szalika lub golfu. Pamiętaj, by część garderoby oraz jej kolor i strukturę dopasować do pory roku i temperatury. Golf w środku lata będzie wyglądał ciężko w przeciwieństwie do lekkiej, wielobarwnej apaszki. Jeśli krwiak jest mały, możesz przesłonić go rozpuszczonymi włosami. Pamiętaj jednak, by często sprawdzać ich ułożenie.