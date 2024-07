Jak suszyć pomarańcze, aby nie pleśniały i zachowały swoją strukturę i naturalny kolor? Należy podczas całego procesu zadbać o stały dopływ powietrza, nie zamykać plastrów pomarańczy w woreczkach lub folii. Wówczas możemy mieć pewność, że pomarańczowa ozdoba się nie zepsuje.

W zależności od tego, do czego chcemy wykorzystać suszone plasterki pomarańczy – do dekoracji, aromatyzacji herbaty lub mieszanki zapachowej – należy dobrać odpowiednią metodę ich suszenia. W ten sam sposób co pomarańcze z powodzeniem można ususzyć wszystkie inne cytrusy.

Jak suszyć pomarańcze w domu

Jeżeli pomarańcze będą służyły do dekoracji, wówczas nie musimy ich myć przed suszeniem. Kroimy pomarańcze w plasterki – minimum 0,5 mm, rozkładamy na metalowej lub drewnianej tacce i kładziemy na kaloryferze. Pamiętajmy, aby plastry nie stykały się ze sobą. W zależności od temperatury kaloryferów przekładamy pomarańcze na drugą stronę raz dziennie lub raz na 2 dni. Suszymy około 2-4 dni. Dodatkowym atutem tej metody jest piękny cytrusowy zapach w całym domu.

W sezonie letnim pomarańcze najlepiej suszyć w pobliżu nasłonecznionego okna. W tym celu pokrojone w plastry pomarańcze nawlekamy na żyłkę (przebijając tylko białą część skórki) lub mocną nitkę rozdzielając plastry np. pokrojonym w kawałki korkiem od wina. Pomarańcze wyschną – w zależności od pogody i temperatury po 5-8 dniach. W ten sam sposób można suszyć pomarańcze na zewnątrz – np. na balkonie czy na ganku.

Pomarańcze ususzone w ten sposób są idealną ozdobą na choinkę lub stroiku na stół, można nimi ozdobić własnoręcznie wykonaną ramkę na zdjęcia, świeczkę lub pudełko.

Jak suszyć pomarańcze w piekarniku

Suszenie plastrów pomarańczy w piekarniku jest najlepszą metodą, gdy chcemy je wykorzystać np. do aromatyzowania herbaty lub dekoracji ciasta. Suszenie na kaloryferze lub na dworze powoduje, że do miąższu dostaje się kurz i inne zanieczyszczenia.

Pomarańcze kroimy w plastry, układamy na blaszce wyłożonej folią aluminiową (błyszczącą stroną do góry) lub papierem do pieczenia i suszymy w temperaturze 80 stopni przez około 5 godzin. Jeżeli posypiemy pomarańcze obficie cukrem lub „pomalujemy” miodem lub cynamonem i włożymy w nie goździki, wówczas będą miały przyjemny korzenny aromat.

Tak przygotowane suszone pomarańcze są wyśmienitym dodatkiem do różnego rodzaju grzańców, zimowych herbat oraz mrożonej herbaty parzonej na zimno.