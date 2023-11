Pierwsze święta Bożego Narodzenia z nowym członkiem rodziny są dla rodziców dużym przeżyciem. Z jednej strony towarzyszy temu radość, z drugiej niepewność wynikająca z braku doświadczenia. I jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ święta z niemowlakiem będą całkowicie różniły się od tych, które przeżywało się bez dziecka. Każdy rodzic powinien być gotowy na szereg wyrzeczeń zarówno w okresie przygotowań, jak również podczas celebrowania świąt.

Niezależnie od tego, czy planuje się spędzenie świąt w domu i zaproszenie rodziny czy wyjazd do najbliższych trzeba ich uświadomić, że w nowych warunkach powinni być wyrozumiali względem rodziców. Dziecko wymaga szczególnej opieki, a co się z tym wiąże – może nie pozwolić na poświęcenie wystarczająco dużej uwagi innym członkom rodziny.

Jak przygotować się do świąt z dzieckiem we własnym domu?

Boże Narodzenie spędzone we własnym domu bez udziału gości nie wymaga szczególnego przygotowania. Mimo że utarło się, że przed świętami należy zrobić generalne porządki, to tak naprawdę w zupełności wystarczą te podstawowe. Mając małe dziecko mycie okien nie tylko byłoby wyzwaniem, ale również narażałoby maluszka na przeziębienie. Powinni mieć to na względzie również ci, którzy mają w planach zaproszenie najbliższych do siebie. Po pierwsze rodzina nie przyjeżdża na kontrolę czystości, a po drugie powinna być bardziej wyrozumiała ze względu na nową sytuację domowników.

Pierwsze święta z dzieckiem we własnym domu nie powinny znacząco różnić się od zwykłych dni. Rodzice powinni jednak zwrócić większą uwagę na najpotrzebniejsze rzeczy – począwszy od pieluch i środków higieny aż po leki na wypadek problemów zdrowotnych. W okresie świątecznym zakup tych produktów może być utrudniony, a czasami trzeba działać szybko.

Jak przygotować się do świąt z dzieckiem u rodziny?

Zdecydowanie większym wyzwaniem jest spędzenie świąt z niemowlakiem poza miejscem zamieszkania. Każda zmiana otoczenia może negatywnie wpływać na zachowanie maluszka, co może objawiać się płaczem i rozdrażnieniem. Wyjazd na święta do rodziny powinien być zatem dokładnie zaplanowany. Jeżeli trasa jest długa warto wcześniej określić postoje i ich miejsca oraz zabrać najpotrzebniejsze rzeczy niemowlaka na podróż, m.in.:

butelki z jedzeniem (jeśli nie jest karmione piersią),

ulubione zabawki,

smoczek,

kocyki.

Wszystkie wymienione rzeczy przydadzą się już podczas pobytu w miejscu docelowym. Zupełnie inną, ale bardzo ważną kwestią jest długość pobytu. Jeśli w planach jest nocowanie w nowym miejscu, to należy wiedzieć czy na miejscu maluszek będzie miał łóżeczko do spania czy konieczne jest zabranie ze sobą łóżeczka turystycznego. Poza tym rodzice powinni zabrać ze sobą wszystko, co pozwoli stworzyć możliwie najbardziej podobne warunki, do których przyzwyczajony jest maluch.