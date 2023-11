Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem w roku. Dodatkowego uroku nabierają jeszcze, kiedy przeżywa się je po raz pierwszy z nowym członkiem rodziny. Jeśli bożonarodzeniowy czas spędza się we własnym domu, to wymaga on znacznie mniejszego przygotowania aniżeli w przypadku wyjazdu do rodziny. W tym drugim przypadku święta mogą być prawdziwym wyzwaniem i to nawet jeśli nie wiążą się z długą podróżą.

Jeśli świeżo upieczeni rodzice jeszcze nie wiedzą, że posiadanie dziecka wiąże się z koniecznością nabycia ważnej umiejętności, jaką jest przewidywanie, to muszą szybko to zmienić. Zwłaszcza małe, kilkumiesięczne dzieci wymagają szczególnego nadzoru i przygotowania do sytuacji, których prawdopodobnie wcześniej się nie doświadczało.

Odwiedziny rodziny na święta: co ze sobą zabrać?

Jeśli w miejscu docelowego pobytu nie ma przygotowanych niezbędnych rzeczy dla maluszka, to rodzice muszą pamiętać, aby wszystko zabrać ze sobą. Lista rzeczy na wyjście z domu z niemowlakiem może być długa, ponieważ oprócz produktów do pielęgnacji potrzebne mogą okazać się te związane z karmieniem, ubraniem i zabawą. W wyjściowej torbie powinny znaleźć się:

pieluszki,

chusteczki nawilżane ,

, krem do skóry,

ulubione zabawki dziecka,

butelka do karmienia,

smoczek,

odciągnięty pokarm lub mleko modyfikowane,

ubranko na zmianę,

śliniaczek,

podkład jednorazowy,

kocyk.

Patrząc na powyższą listę, mogłoby się wydawać, że została ona stworzona na dłuższy wyjazd. Wszystkie rzeczy warto mieć jednak ze sobą nawet na kilkugodzinną wizytę u rodziny.

Jak powinna przygotować się rodzina na przyjazd maluszka z rodzicami?

Odpowiednie przygotowanie rodziców do odwiedzin z małym dzieckiem urodziny, to jedna strona medalu. Druga, to przygotowanie samej rodziny. W zależności od wieku maluszka, może być konieczne uprzątnięcie domu z przedmiotów i zabezpieczenie mebli i elementów zagrażających dziecku. Zdecydowanie największe zagrożenie jest w momencie, kiedy dziecko zaczyna chodzić i chce poznawać otoczenie. Wtedy ani na moment nie można spuścić malca z oczu. Jeśli w domu rodzinnym jest obecne zwierzę, to również należy zachować szczególną ostrożność. Najlepiej, aby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu dziecka ze zwierzakiem.

Planując kilkugodzinny pobyt u rodziny koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na porę wyjścia i dostosować ją do planu dnia maluszka. Najbardziej istotna jest pora snu. Jeśli dziecko zasypia o konkretnej wieczornej porze, to dobrze byłoby, aby robiło to już we własnym łóżku. Zaburzenie tego schematu może sprawić, że dziecko będzie rozdrażnione i marudne przez kilka kolejnych godzin nocnych.