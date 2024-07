Pomysłem na prezent dla męża może być ładnie opakowane zdjęcie USG, dziecięce buciki lub ubranko. O ciąży można też powiedzieć wręczając partnerowi poradnik dla przyszłych ojców z ręcznie napisaną dedykacją.

Najlepsze niespodzianki wychodzą, kiedy się ich kompletnie nie spodziewa. Może to być moment powrotu z pracy, spacer czy wspólne śniadanie.

Pudło z niespodzianką dla męża

Pomysłem na poinformowanie męża, że zostanie ojcem jest umieszczenie zdjęcia USG w pudełku pełnym balonów. Im większy karton, tym lepszy. Pudełko najlepiej obłożyć kolorowym papierem do pakowania prezentów. W sklepach z dekoracjami na każdą okazję lub śmiesznymi gadżetami można dostać balony z napisami: „to chłopiec” albo „to dziewczynka”. Wystarczy kilka balonów (tyle ile zmieści się w pudle) napełnić helem i włożyć do kartonu razem z prezentem. Na wierzch przykleić dużą kokardę i tak przygotowany prezent wręczyć partnerowi. Po rozwiązaniu wstążki, balony wyfruną z pudełka i dopiero po chwili mąż zobaczy co znajduje się na dnie pudła. Jeżeli partnerka nie chce czekać do pierwszego USG w opakowanie może włożyć, np. dziecięce buciki, ubranko, śliniaczek lub pocztówkę z napisem informującym o ciąży.

Poradnik dla ojców jako pomysł na prezent

Jeżeli partner lubi czytać, to wiadomość o ciąży można umieścić w książce. Idealne do tego będą wszelkiego rodzaju poradniki dla przyszłych tatusiów. Tego typu literaturę można kupić w księgarni, markecie czy internetowych sklepach. Na pierwszej stronie książki można wpisać dedykacje, potem ładnie opakować i wręczyć mężowi. Prezent jest nie tylko użyteczny, ale będzie stanowił wspaniałą pamiątkę dla obojga rodziców.

Zabawa w „ciepło - zimno” z mężem

Wystarczy stanąć przed mężem, powiedzieć, że ma się dla niego niespodziankę i że ma ją odszukać przez dotyk. Kiedy dłonie partnera będą się oddalały od brzucha mówi się „zimno” a kiedy przybliżały - „ciepło”. Gdy mąż wreszcie trafi na brzuch, wtedy można wręczyć mu np. śpioszki z napisem „córeczka tatusia”.

Jak powiedzieć o ciąży mężowi w gronie innych ludzi

Przyszła mama może zaprosić rodzinę lub grono najbliższych przyjaciół na kolację. Wcześniej wystarczy poprosić kelnera, aby po skończonym jedzeniu przyniósł przygotowany wcześniej prezent, np. w postaci małych bucików i wręczył go partnerowi. Podobnie, można poprosić orkiestrę na weselu przyjaciół, aby na chwilę przerwała muzykę i ogłosiła radosne wieści. Podczas popołudnia w ulubionej kawiarni wiadomość o ciąży może przekazać uliczny grajek, np. śpiewając o tym piosenkę.