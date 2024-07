Sypialnia – jak ozdobić i przysłonić okna?

Dekoracja okien w sypialni powinna być przemyślana i pasować do wnętrza pomieszczenia. Sypialnia jest miejscem, w którym odpoczywamy, relaksujemy się, nabieramy sił. Warto jej okna ozdobić tak, by można było regulować natężenie wpadającego do niej światła. Wykorzystać w tym celu można rolety, zasłony, żaluzje i firany.