Malowanie ścian najlepiej przeprowadzić wiosną i jesienią, kiedy temperatura nie przekracza 20 stopni Celsjusza. Dobrą porą są też wakacje – gdy wyjeżdżają mali domownicy. Przed malowaniem, oprócz farby należy kupić wałek i kuwetę malarską, przygotować podłoże czyli umyć i zagruntować ściany oraz zabezpieczyć pomieszczenie folią i taśmą malarską.

Na malowanie każdego pomieszczenia warto zarezerwować cały dzień.

Najlepsza pora na malowanie

Prace malarskie najlepiej wykonywać w temperaturze 10-20 stopni Celsjusza, a więc wiosną i jesienią. Ważna jest też wilgotność powietrza, która nie powinna być zbyt niska. Suche powietrze w połączeniu z wysoką temperaturą sprawia, że farba zbyt szybko wysycha i tworzy smugi. Jeśli musisz malować ściany zimą, zakręć kaloryfery i przewietrz mieszkanie. W lecie nie maluj podczas największych upałów.

Jak wybrać narzędzia do malowania ścian

Najłatwiejsza i najbardziej wydajna metoda to malowanie wałkiem. Włosie wałka ma różne długości, od 6 do 30 mm. Zasada mówi, że im gładsza powierzchnia, tym krótsze włosie powinien mieć wałek. Jeśli podłoże jest nierówne lub pokryte tynkiem strukturalnym, użyj grubszego wałka. Oprócz wałka będziesz potrzebował także pędzli to malowania rogów i trudno dostępnych miejsc. Przygotuj ich kilka o różnej grubości.

Przygotowanie podłoża przed malowaniem

Brudną ścianę należy przed malowaniem umyć wodą z mydłem malarskim lub płynem do mycia naczyń. Szczególną uwagę zwróć na miejsca często dotykane, takie jak okolice włączników, drzwi i okien. Możesz też zastosować farbę podkładową, która zakryje zabrudzenia. Jeśli ściana jest nowa, musisz ją najpierw zagruntować. Grunt wzmocni i wyrówna podłoże, zmniejszy chłonność tynku, a także zwiększy przyczepność farby. Użyj go także na starej ścianie, jeśli naprawiałeś ubytki lub widzisz różnice w fakturze i barwie ścian. Oprócz przygotowania ścian, ważne jest też zabezpieczenie pokoju, który malujesz. Folią i taśmą malarską zakryj podłogę, meble, oklej okna, drzwi, gniazdka i listwy przypodłogowe.

Przygotowanie farby do ścian

Po otworzeniu pojemnika farbę trzeba dokładnie wymieszać. Jeśli masz duże wiadro, najlepiej zrobić to wiertarką z mieszadłem. W przypadku mniejszej puszki wystarczy, że wielokrotnie wstrząśniesz nią przed otwarciem. Malowanie farbą niewymieszaną, rozwarstwioną może doprowadzić do powstania smug i różnic w kolorze. Na tackę malarską (tak zwaną kuwetę) zawsze wlewaj niewielką ilość farby. Resztę zamykaj, żeby nie wyschła. Jeśli farba jest gęsta to możesz ją trochę rozcieńczyć wodą.

Malowanie krok po kroku

1. Zacznij od sufitu. Maluj równoległymi pasami od najbardziej oświetlonej krawędzi do najciemniejszej. Dla wygody wałek możesz umieścić na wysięgniku.

2. Pomaluj narożniki ścian. Możesz to zrobić pędzlem lub małym wałkiem.

3. Pędzlem pomaluj miejsca trudno dostępne, na przykład za kaloryferem, w okolicach gniazdek i żyrandoli.

4. Wałkiem rozsmarowuj farbę na ścianach. Możesz wykonywać na zmianę poziome, pionowe i skośne pociągnięcia albo kłaść równoległe pasy. Nie dociskaj za mocno wałka i staraj się, żeby kolejne pasy zachodziły na poprzednie. W ten sposób unikniesz smug. Całą warstwę należy nanieść w jednym cyklu, zanim farba całkowicie wyschnie. Nakładanie kolejnej warstwy zacznij dopiero po wyschnięciu poprzedniej.

Sprzątanie po malowaniu

Ewentualne zabrudzenia postaraj się zmyć jak najszybciej, jeszcze zanim farba wyschnie. Nie zrywaj jednak taśmy malarskiej od razu po malowaniu. Aby uniknąć odprysków, najlepiej poczekać z tym do momentu wyschnięcia farby. Wałki i pędzle od razu zamocz w wodzie, a następnie dokładnie umyj. Dzięki temu posłużą ci jeszcze wiele razy. Pamiętaj też o dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia po malowaniu.