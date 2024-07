Najskuteczniejszymi domowymi sposobami na zatkane zatoki są inhalacje, które można przeprowadzić za pomocą roztworu z solą, ziołami lub olejkami eterycznymi. Ponadto działanie udrażniające wykazują maści rozgrzewające dostępne w aptekach.

W okresie jesienno-zimowym wiele osób zmaga się z obniżoną odpornością. Skutkuje to wzrostem podatności na różne infekcje, które nierzadko prowadzą do zapalenia zatok. Przy bólu zatok nie trzeba natychmiast udawać się do lekarza – istnieją domowe sposoby na zatoki.

Objawy zapalenia zatok

Zapaleniu zatok towarzyszy ból głowy, który nasila się rano oraz przy pochylaniu się. Lokalizuje się w obrębie policzków oraz oczu. Innymi objawami zapalenia są: katar, zatkany nos oraz uczucie ucisku w okolicy nosa, skroni i czoła.

Domowe sposoby na zatoki

Zapalenie zatok nie zawsze wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza. W początkowym etapie choroby warto zwalczać ból zatok przy pomocy domowych sposobów.

Inhalacje

Jedną ze skuteczniejszych domowych metod, które zwalczają zapalenie zatok są inhalacje. Polegają na wdychaniu pary wodnej, powodując rozrzedzenie wydzieliny i złagodzenie bólu. Inhalację można przeprowadzić z wykorzystaniem ziół, soli lub olejków eterycznych.

Przy bólu zlokalizowanym u nasady nosa warto zastosować inhalacje solą – do dwóch litrów gorącej wody wsyp 7 łyżek soli kuchennej. Zamieszaj. Nakryj głowę ręcznikiem i pochyl się nad roztworem. Powstałą parą oddychaj przez kilka minut.

Inhalację olejkami eterycznymi, na przykład sosnowym czy migdałowym stosuje się w celu udrożnienia dróg oddechowych – kilka kropli wybranego olejku dodaj do gorącej wody. Postępuj podobnie jak z roztworem soli.

Zalegającą wydzielinę łatwo usunie się w trakcie inhalacji ziołami (rumianek, mięta pieprzowa, szałwia) – 50 gram mieszanki lub jednego z ziół zaparz w jednym litrze wody. Inhaluj się przez 10 minut każdego dnia.

Okłady

Kolejnym domowym sposobem na zatoki są ciepłe okłady, które można wykonać z rozgrzanego grochu. Jak go wykonać? Do lnianego woreczka bądź bawełnianej skarpetki nasyp kilka łyżek grochu, a następnie włóż go do nagrzanego piekarnika do 60 stopni Celsjusza. W woreczku możesz umieścić również 2 łyżki soli jodowo-bromowej, która udrażnia nos.

Nacieranie przy pomocy maści

Przeciwbólowe i udrażniające działanie wykazują również maści rozgrzewające. Bardzo skuteczna jest maść eukaliptusowa oraz kamforowa. Niewielką ilość maści należy wsmarować w okolice skroni, czoła oraz pod nosem.

Nalewka z czosnkiem

W przypadku nawracających zapaleń zatok warto przygotować nalewkę z czosnkiem oraz kwiatami dziewanny. Gotowość do spożycia wykazuje po pięciu miesiącach leżakowania. Działa bakteriobójczo i skutecznie udrażnia nos i zatoki.

Sposób przygotowania:

10 posiekanych ząbków czosnku zamieszaj z garścią suszonych kwiatów dziewanny. Całość zalej szklanką spirytusu.

Uzyskany roztwór przelej do słoiczka, dokładnie zakręć. Odstaw w chłodne i zaciemnione miejsce na trzy tygodnie.

Następnie przesącz płyn przez gazę i rozlej do butelek.

