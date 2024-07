Skręty brzucha to ćwiczenia, które angażują do pracy mięśnie skośne brzucha, mięśnie proste brzucha oraz tzw. prostowniki grzbietu. Aby wprawić je w ruch należy intensywnie obrać tułowiem w prawo i w lewo, utrzymując proste plecy oraz biodra w tym samym miejscu.

Reklama

Przy ćwiczeniach skrętów tułowia ważne jest, aby stopy stały na podstawie stabilnie i nie odrywały się od podłoża.

Skręty tułowia: przykłady ćwiczeń na stojąco

Skręty możesz wykonywać na stojąco pod warunkiem, że masz pewność, że „nie zakręci ci się w głowie”, kiedy będziesz intensywnie obracać się w prawo i lewo. Oto przykłady:

Stoisz w lekkim rozkroku, ramiona zgięte w łokciu unosisz przed siebie. Skręcasz ciało płynnie w prawo i lewo w tym samym rytmie. Nie wykonuj ćwiczenia zbyt długo, maksymalnie powtórzeń powinno być ok. 15 na jeden bok. Możesz też ręce złączyć przed sobą, jeżeli będzie ci tak wygodniej.

Możesz też ręce złączyć przed sobą, jeżeli będzie ci tak wygodniej. Pozostajesz w podobnej pozycji, jak powyżej jednak trzymaj przed sobą coś ciężkiego, np. ciężarki. Obciążenie wprawi w ruch mięśnie ramion. Liczba powtórzeń zbliżona do 15.

Skręty tułowia: przykłady ćwiczeń na siedząco

Najbezpieczniej wykonywać skręty tułowia na siedząco – w razie zawrotów głowy nie upadniesz, a jeśli już to z bezpieczniejszej wysokości. Oto przykłady ćwiczeń:

Zobacz także

Usiądź na krześle, wyprostuj plecy, ręce zgięte w łokciach wyciągnij przed siebie. Zacznij skręcać tułów w prawo i lewo, utrzymując stopy stabilnie na podłodze. Wykonaj 20 razy na jeden bok.

Usiądź na podłodze, nogi rozstaw szeroko i ułóż ręce jak we wcześniejszym ćwiczeniu. Wykonuj skręty dbając o proste plecy. Tutaj również wykonaj 20 powtórzeń.

Reklama

Jeżeli masz możliwość możesz również spróbować ćwiczyć przy pomocy drążka. Przy takim ćwiczeniu musisz usiąść, położyć drążek na ramiona, a same ręce położyć na przyrząd – aby wyglądało jakbyś chciał go złapać od góry. Skręty w tym przypadku muszą być wolniejsze, pamiętaj by nie ruszać przy nich głową. Powtórz je maksymalnie 10 razy na jedną stronę.