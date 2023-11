Utrzymywanie temperatury na stałym poziomie to podstawowe zadanie klimatyzacji, warto jednak podkreślić, że kiepskim pomysłem jest ustawienie jej np. na 21 stopni, gdy na zewnątrz doskwiera upał. W takiej sytuacji bardzo łatwo odbija się to negatywnie na zdrowiu i prowadzi do wywołania infekcji.

Reklama

Kiedy klimatyzacja szkodzi? Na pewno wtedy, gdy źle się z niej korzysta bądź nie dba o regularne serwisowanie. Wtedy bardzo szybko może dojść do chorób układu oddechowego objawiających się m.in. katarem, kaszlem lub bólem gardła. Wynika to przede wszystkim z tego, że nieoczyszczona klimatyzacja może być siedliskiem grzybów i pleśni. Warto jednak podkreślić, że serwisowana i dobrze użytkowana klimatyzacja ma również korzystny wpływ m.in. na alergików, gdyż szybko usuwa kurz i roztocza, które im szkodzą.

Czy korzystanie z klimatyzacji jest równoznaczne z infekcją?

Tam, gdzie jest włączona klimatyzacja, przeważnie jest suche powietrze, które ma również niską wilgotność. To z kolei źle wpływa na skórę i błony śluzowe dróg oddechowych, co może doprowadzić do suchości skóry, a także śluzówek, co z kolei może prowadzić do rozwoju zanikowego nieżytu górnych dróg oddechowych. Klimatyzacja może mieć również wpływ na rozwój przeziębienia, na które wskazują standardowe objawy takie jak: chrząkanie, ból oraz drapanie w gardle podczas przełykania. Do tego może pojawić się również kaszel i/lub chrypka. Jednak jest sposób, aby zapobiec takim infekcjom. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie ustawienie temperatury oraz właściwa wilgotność w klimatyzatorze.

Klimatyzacja: Pamiętaj o regularnym czyszczeniu!

Można stwierdzić, że klimatyzacja nie wpływa negatywnie na zdrowe pod warunkiem, że jest odpowiednio użytkowana i czyszczona. Klimatyzacja, którą czyści się źle lub zbyt rzadko, może stwarzać idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów. Dzieje się tak przez wilgotne środowisko, które sprzyja namnażaniu się grzybów i pleśni. Warto podkreślić, że tego typu infekcje grzybicze są szczególnie niebezpieczne dla alergików oraz osób, które chorują na astmę.

Działanie klimatyzacji na oczy

Reklama

Osoby, które pracują w pomieszczeniach, w których cały czas jest włączona klimatyzacja lub np. jadą w samochodzie z klimatyzacją przez wiele godzin, narażone są na problemy z oczami. Okazuje się, że suche powietrze wysusza spojówki, a to może doprowadzić do zespołu suchego oka. Dlatego w takich sytuacjach warto stosować krople do oczu, które działają nawilżająco oraz przynoszą ulgę.