Wesele to szczególny i jeden z najważniejszych dni w życiu. Coraz więcej par młodych idzie z duchem czasu i porzuca tradycję na rzecz nieco bardziej szalonych i nowoczesnych sposobów celebrowania tego szczególnego dnia. Ciekawym pomysłem są wesela organizowane w plenerze, gdzie goście bawią się w specjalnych namiotach.

Reklama

Weselne w specjalnym weselnym namiocie to świetny pomysł dla par, które zawierają związek małżeński latem. Uroczystość na świeżym powietrzu będzie niezapomnianym wydarzeniem nie tylko dla zakochanych, ale również dla wszystkich gości. Bardzo często wesela w plenerze są poprzedzone nietypową uroczystością ślubną w ogrodzie lub na łonie natury.

Namioty weselne - co warto wiedzieć?

W związku z rosnącą popularnością wesel w plenerze z łatwością można znaleźć ciekawe oferty wynajęcia namiotów weselnych. Namioty weselne wyróżniają się eleganckim wykonaniem, dzięki czemu stanowią doskonałą alternatywę dla nawet najbardziej szykownych restauracji, czy sal weselnych.

Najczęściej można spotkać się z białymi namiotami weselnymi, które są wykonane ze stabilnej i bardzo trwałej aluminiowej konstrukcji, dlatego nie trzeba się obawiać o bezpieczeństwo imprezy w przypadku nagłej zmiany pogody, ulewnego deszczu, burzy, a nawet gradu.

Standardowy namiot weselny oprócz ścian zawiera stabilną i bezpieczną podłogę, podsufitki, ozdobne wysłony nóg itp. Można spotkać nie tylko namioty prostokątne, ale także w kształcie gwiazdy. Poza konstrukcjami aluminiowymi, funkcjonują również namioty weselne z konstrukcją stalową, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność. Poszycie namiotu weselnego jest najczęściej wykonane z materiału PCV lub poliestru.

Wynajem namiotów weselnych - cena

Jak kształtują się ceny wynajęcia namiotu weselnego? Tak naprawdę trudno wskazać konkretne widełki cen, a wiele zależy od rozmiarów wynajmowanego namiotu. Bardzo często cena ustalana jest indywidualnie, dlatego nie istnieje standardowy cennik wynajmu namiotów weselnych. Jednak analizując dostępne oferty przedsiębiorstw, które zajmują się wypożyczaniem weselnych namiotów, można dojść do wniosku, że koszt wynajęcia wynosi od 3500 do nawet 12000 zł.

Ceny są głównie uzależnione od rozmiarów namiotu weselnego. Za namiot o małych rozmiarach (ok. 75 metrów kwadratowych) trzeba zapłacić 3500 zł. Z kolei największe namioty to spore powierzchnie wynoszące przeszło 200 metrów kwadratowych. Najczęściej wypożycza się namioty wraz ze specjalną podłogą, co poprawia komfort wszystkich uczestników imprezy weselnej. Do ceny wynajęcia namiotu weselnego, należy również doliczyć koszty transportu, które za każdym razem są ustalane indywidualnie.