Horoskop dzienny na wtorek 14.01.2020 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy we wtorek, 14 stycznia 2020 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W pracy ciągłe zawirowania, trzymaj się celu, to się opłaci. Singielki będą miały teraz duże powodzenie, tylko od nich zależy, jak to wykorzystają.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Samotne Koziorożce znajdą się w centrum akcji rodem z romantycznej komedii. A tym, którzy urodzili się po 10 stycznia, pisany jest też sukces w miłości i trwały związek.

Praca

Zorganizuj całą swoją działalność tak, aby nadrobić opóźnienia i wyprzedzić napięty harmonogram. Bądź cierpliwy w relacjach z innymi osobami. I nie rób sobie z nikogo wroga.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Opiekujący się tobą Saturn sprzyja teraz pięknym, ale platonicznym relacjom. Mniej więc skupiaj się na fizycznych przyjemnościach, a szukaj porozumienia dusz.

Praca

Ekscytujący czas dla wszystkich, których praca związana jest w jakiś sposób związana z zagranicą. Zadanie, które wykonujesz, zakończy się ogromnym sukcesem.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Zapowiada się satysfakcjonujący czas dla romantyków. Po ostatnich starciach relacje z ukochaną osobą ułożą się po twojej myśli i czeka cię wiele przyjemnych chwil.

Praca

Ci, którzy lubią ryzyko i niecodzienne pomysły, mogą poczuć się znudzeni swoim dotychczasowym zajęciem. Może warto wykorzystać wpływ Saturna i zdobyć nowe sprawności?

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Dzięki opiece Jowisza oczarujesz tych, którym chcesz wpaść w oko. Czekają cię też niespodziewane, ale ekscytujące randki. Pozwól się trochę poadorować!

Praca

Nie daj się zwieść wątpliwym projektom, które wymagałyby wzięcia pożyczki przekraczającej twoje możliwości. Posłuchaj rady osoby bardziej doświadczonej.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Szybko rozwijający się i pozornie dobrze rokujący na przyszłość romans może nagle się zakończyć. Bykom urodzonym po 15 maja gwiazdy szykują spotkanie ze starą miłością.

Praca

Czeka cię dobra wiadomość dotycząca np. propozycji korzystnej umowy albo awansu. Obietnice, które zostały ci złożone dawno temu, mogą teraz się spełnić.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Dobry czas na uporządkowanie spraw miłosnych. Osiągniesz to, co było dla ciebie ważnym celem. Niektóre twoje decyzje będą miały wpływ na życie innych osób.

Praca

Niektórzy będą krytykować twoje działania. Uważaj, aby nie wywołać u innych zazdrości, która mogłyby zaszkodzić twoim sprawom. Zaufaj sobie i działaj natychmiast.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Kwestie sercowe nie będą teraz dla ciebie najważniejsze. Uważaj jednak, bo spory lub nieporozumienia mogą zrujnować twój związek. Wszystko ułoży się dobrze, jeśli okażesz większą tolerancję dla wad partnera.

Praca

Bądź na bieżąco ze wszystkimi aspektami swojej pracy. Nie podejmuj się zadań, do wykonania których brakuje ci kompetencji. To nie czas na szarżowanie!

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Nie będziesz mieć ochoty na stabilizację. Przelotne znajomości cię zadowolą. Nie będziesz się nudziła ani przez chwilę, bo adoratorów ci nie zabraknie. A może wśród nich będzie ten jedyny?

Praca

Kontynuuj swoje wysiłki, a osiągniesz sukces. I nie przejmuj się negatywnymi komentarzami współpracowników.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Ten czas przyniesie ci wiele niespodzianek takich jak powrót kogoś z przeszłości albo niespodziewane zaproszenie na randkę. Korzystaj z nich do woli. Wszystko pójdzie po twojej myśli.

Praca

Opiekuńcze Słońce sprawi, że wyjdziesz obronną ręką ze starcia z szefem lub osobą, której wydaje się, że ma nad tobą władzę. Nie okazuj jednak triumfu.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Zwalcz nagłe pokusy. Kieruj się teraz głównie rozumem. Nie rób niczego, czego później możesz żałować. Warto teraz trzymać się przyjaciół, oni ustrzegą cię przed niebezpieczeństwem!

Praca

Przed tobą żmudne negocjacje. Lepiej przez nie przejść teraz i nie liczyć na to, że cię ominą, bo tak się nie stanie. Zrób to, co musisz, i idź dalej. Korzystny czas dla twoich finansów.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Będą cię podziwiać i kochać. Im więcej uczucia z twojej strony, tym więcej będziesz doświadczać wspólnych radości. W związkach na pierwszym planie seks!

Praca

Przed tobą świetny projekt. Zainwestujesz dużo w ambitną inicjatywę. Planety będą cię wspierać w wysiłkach, zapewniając ci dobrą intuicję, a twoim projektom powodzenie!

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Saturn doda ci seksapilu, co sprawi, że będziesz przebierać w propozycjach randek. Przyjemny okres zapowiada się też dla stałych związków.

Praca

Twoje zawodowe działania nie będą stabilne. Często będziesz przechodzić z jednej skrajności w drugą, aż w końcu dopniesz swego. Tylko nie poddaj się za wcześnie!