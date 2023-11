Sprawdź, co się zdarzy w środę 27 listopada 2019 roku. Co Cię czeka w najbliższej przyszłości? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca.

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Spełnienie życzeń, dobrze układające się sprawy uczuciowe. To może być również miłość od pierwszego wejrzenia.

Praca

Pojawi się drobny kłopot. Czekają cię przykrość i rozczarowanie. Ktoś zwyczajnie zignoruje twoją prośbę.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Czas sprzyja nawiązywaniu znajomości. Zdecydujesz się na związek z mężczyzną dużo starszym i udasz się z nim w podróż.

Praca

Możesz podjąć się pracy za granicą lub rozpocząć współpracę z klientami o innej narodowości niż twoja.

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Tym razem zachowasz rozsądek. Wokół ciebie nie zabraknie mężczyzn. Jednak nie zdecydujesz się na żadnego.

Praca

Lęki i niepokoje z powodu szefowej. Dużo stresu, bo chcesz wypaść jak najlepiej. Niezręczna sytuacja.

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Ktoś zaproponuje ci spotkanie, a potem nagle zmieni zdanie. To nie jest czas na myślenie o budowaniu domu.

Praca

Zapowiada się bal służbowy. Nie wymagaj za wiele, a możesz liczyć na dobrą zabawę w miłym towarzystwie.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Jeżeli masz umówione spotkanie, możesz zostać wystawiona do wiatru albo twój wybranek okaże się osobą zajętą.

Praca

Zapowiada się nieunikniony konflikt w pracy. Projekt lub zadania zostaną zawieszone na jakiś czas.

Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Zapowiada się wyjazd do innego państwa. Możliwe zawarcie znajomości z interesującą osobą z odległych stron.

Praca

Dostaniesz propozycję od mężczyzny. Nie krępuj się przyjąć pomocy od swojego przełożonego.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Twój partner będzie cię wspierał. Możesz spodziewać się, że tym razem poświęci ci więcej czasu

Praca

Będziesz wykonywała wiele zadań jednocześnie. Wprowadzisz nowe projekty do zrealizowania.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Więcej czasu spędzać będziesz w domu swojego partnera. Możesz podjąć decyzje o wspólnym zamieszkaniu.

Praca

Korzystny czas na zakładanie biznesów rodzinnych. Osoby wolne zyskają aprobatę u mężczyzn.

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Wyjazd do odległego miasta ożywi wasz związek. Osoby samotne niespodziewanie zaznają tam wielu wrażeń.

Praca

Nawet jeśli teraz nie dzieje się nic nowego, to już niebawem udasz się w podróż na miłe spotkanie.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Czas sprzyja romansom bez zobowiązań. Nie licz na wiele. Możesz zakochać się bez wzajemności.

Praca

Niepotrzebnie stresujesz się zaistniałą sytuacją. Za chwilę nikt już o tym nie będzie pamiętał.

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

W związku możesz być zazdrosna. Osoby wolne będą biły blaskiem i przyciągały mężczyzn. Dobry czas na zajście w ciążę.

Praca

Należy uważać na spotkaniach integracyjnych, by pod wpływem trunków za dużo nie powiedzieć.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

W związkach stabilizacja. Jeżeli jesteś osobą poszukującą, to możesz zachować dystans co do nowo poznanych ludzi.

Praca

Spodziewaj się znacznych dochodów. Może dostaniesz podwyżkę. Z łatwością pozyskasz nowych klientów.