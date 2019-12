Horoskop dzienny na sobotę 21.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w sobotę, 21 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Osoby samotne powinny uważać na nowe znajomości, raczej nie prowadzą one do trwałej relacji. W związkach również nie będzie działo się najlepiej, może nawet dojść do rozstania.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

W związkach z długim stażem możliwe spięcia albo ciche dni. Przynajmniej część winy leży po twojej stronie. Singielki nie powinny teraz poświęcać zbyt wiele dla nowego uczucia. Może się okazać zauroczeniem.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Nadchodzi dobry czas na rozmowę od serca. Teraz możecie wyjaśnić nieporozumienia, a co najważniejsze – naprawić relacje. Łatwo nie będzie, ale możecie jeszcze uratować ten związek. Bo warto!

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Przed tobą bardzo zmienne dni. Zmagania z codziennością mogą przygasić namiętność, ale – z drugiej strony – to także czas spełniania marzeń. Jeśli więc np. starasz się o dziecko, możesz usłyszeć radosną nowinę.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Jeśli od dawna czujesz, że z partnerem ci nie po drodze, może rozważysz teraz zakończenie tej relacji? Bujne życie towarzyskie szybko wyleczy twoje smutki. Ale najpierw musisz zdać sobie sprawę z popełnionych błędów.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

W twoim związku zapanuje błogi spokój, może nawet powiać nudą! Ale będzie ci to na rękę, bo całą energię skierujesz na zawodowe działania. Nie zapomnij tylko o ważnym święcie kogoś z bliskich.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Od dawna nie było między wami tak dobrze, więc ciesz się i korzystaj. Dzięki wspaniałej atmosferze uda ci się przeforsować coś ważnego. Singielki powinny kontynuować nową znajomość i czekać na rozwój wydarzeń.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Inicjuj spotkania, zapraszaj do kina czy na koncert, proponuj spacer. Druga strona będzie ci wdzięczna za inicjatywę i już niebawem doczekasz się zamiany ról. W związkach ważne rozmowy dotyczące wyjazdów.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Singielki muszą jeszcze poczekać na miłość. Ale bez obaw. W prognozie długoterminowej widać wybuch uczuć. Teraz możesz flirtować i uwodzić. Za to w związkach stabilnie, spokojnie, bez uniesień.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Skup się na odbudowaniu bliskości, czułości i namiętności w związku. Gwiazdy ci sprzyjają! Pomimo wielu lat razem możesz poczuć te same emocje jak na początku znajomości. Znasz przecież swoją połówkę na wylot.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

To będzie nagły impuls! Problemy, które przez ostatnie tygodnie spędzały ci sen z powiek, nagle okażą się błahe. Decyzje podejmiesz bez wahania i dobrze na nich wyjdziesz. Partner będzie próbował wywrzeć na tobie presję.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Nie oglądaj się za siebie. Trzeba czasu, abyś się przekonała o słuszności swoich decyzji. Teraz ciesz się życiem, rób plany na przyszłość, być może już z nową osobą u boku. Długo nie będziesz się uskarżać na samotność.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Nie będziesz teraz mistrzynią dyplomacji. Pamiętaj, że mówienie prawdy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Partner może dojść do wniosku, że najlepszą obroną będzie atak. No i… awantura gotowa.