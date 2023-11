Co czeka Cię w sobotę 16 listopada 2019 roku? Sprawdź nasz horoskop na dzisiejszy dzień - przekonaj się czy gwiazdy będą Ci sprzyjać. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Najtrudniejsze decyzje musisz podjąć sama, bo partner przestraszy się odpowiedzialności. Skorpiony, którym doskwiera samotność, a także te, które nie mogą się pogodzić z tym, że ich związek się rozpadł, znajdą pocieszenie u boku kogoś nowego.

Praca

Twoje marzenia o wielkich osiągnięciach mogą się ziścić szybciej, niż przypuszczasz. Bliscy będą cię wspierać, dzięki czemu będziesz mogła realizować swoje ambicje.

Porada: Nie odkładaj trudnych decyzji. Słuchaj intuicji, a dokonasz właściwego wyboru.

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Nie będzie idealnie, ale poradzisz sobie z tym, co ci nie pasuje w związku. Na niektóre wady partnera przymkniesz oko, inne postarasz się zmienić.

Praca

Im bardziej będziesz zdyscyplinowana, tym więcej zarobisz. Nie idź na kompromisy, bo w ten sposób nie osiągniesz celu.

Porada: Bądź uparta.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Będą się tobą interesować tak różni mężczyźni, że trudno będzie ci wybrać tego jedynego. Nie działaj pochopnie, daj sobie czas na namysł, zanim się zdecydujesz.

Praca

Twoje sukcesy sprawią, że ktoś poczuje się zagrożony i będzie kopał pod tobą dołki. Nie daj się sprowokować i pilnuj swoich spraw

Porada: Nie ufaj pochlebcom.

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Czas wyjść z pustelni i zacząć bywać. Jeśli dasz sobie szansę na poznanie nowych ludzi, zaczną się dziać ciekawe rzeczy, a los uraczy cię udanym związkiem.

Praca

Zamiast przeżywać to, że szef potraktował cię niesprawiedliwie, zrób wszystko, by mu udowodnić, jak bardzo się mylił.

Porada: Zadbaj o siebie.

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Gierki, którymi spróbujesz wzbudzić zazdrość w partnerze, źle się skończą. Dlatego jeśli czujesz, że ukochany poświęca ci za mało uwagi, po prostu z nim porozmawiaj.

Praca

Zła passa się skończy i sytuacja będzie się poprawiać. Poszukaj jednak planu B, bo w tej firmie wiele już nie osiągniesz.

Porada: Nie bój się zmian.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Wydarzy się coś, co sprawi, że zechcesz uporządkować swoje życie miłosne i nie będziesz brnąć w romanse. Kandydata na stałego partnera szukaj bez pośpiechu.

Praca

Jeśli chcesz odciąć się od przeszłości i znaleźć nowy cel, to teraz jest ku temu idealny czas. Nie wahaj się, zmiany wyjdą ci na dobre.

Porada: Łam ustalone reguły.

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Twoje miłosne wybory będą słuszne, o ile będziesz słuchać swojej intuicji, a nie rad przyjaciółek. Mężczyzna, który z początku wyda ci się nieinteresujący, przy bliższym poznaniu zyska na atrakcyjności.

Praca

Zdobędziesz uznanie, gdy wyjdziesz poza schematy działania i wykażesz się pomysłowością oraz odwagą w podejmowaniu decyzji.

Porada: Panuj nad emocjami.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Jeśli chcesz zdobyć serce mężczyzny, który już dawno temu wpadł ci w oko, postaw na szczerość. Nie maskuj swoich wad, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, a twój miłosny podbój się powiedzie.

Praca

Najpoważniejszą przeszkodą na twojej drodze do sukcesu jest to, że nie wierzysz w siebie. Dostrzeż swój talent, a inni też go zobaczą.

Porada: Do celu dąż powoli.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Twoja błyskotliwość, dobry nastrój, poczucie humoru i atrakcyjny wygląd sprawią, że mężczyźni będą do ciebie lgnąć. Okazji do randek ci nie zabraknie, ale nic poważnego z nich nie wyniknie.

Praca

Przed tobą ważna decyzja. Ktoś będzie cię kusił, żebyś spróbowała czegoś nowego. Nie mów „tak”, póki nie poznasz konkretów.

Porada: Słuchaj rad bliskich.

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Ukochany poważnie zawiedzie twoje zaufanie. Bądź dla niego wyrozumiała, ale też wyraźnie zaznacz swoje oczekiwania tak, aby wiedział, że od jego postępowania zależy przyszłość waszego związku.

Praca

Sytuacja w firmie sprawi, że będziesz musiała ściśle współpracować z kimś, kogo nie cierpisz.

Porada: Nie krytykuj innych.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Jeśli jesteś w stałym związku, na nowo odkryjesz zalety swojego partnera. Single spod znaku Panny będą szybko się zakochiwać, ale też szybko tracić zainteresowanie kolejnymi facetami.

Praca

Będziesz miała mnóstwo zajęć. Jeśli chcesz się ze wszystkim uporać, dobrze wszystko zaplanuj.

Porada: Zadbaj o kondycję.

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Partner zmobilizuje cię do nowych działań. Pod jego wpływem staniesz się bardziej energiczna, a zainspirowana jego pomysłami odważysz się na coś, na co nigdy wcześniej byś się nie zdobyła.

Praca

Przed tobą okres poświęceń, ale twój trud się opłaci. Szef doceni i nagrodzi twoje zaangażowanie.

Porada: Zakończ stary konflikt.