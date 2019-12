Horoskop dzienny na piątek 27.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w piątek, 27 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Poważnie zastanów się nad swoją relacją, być może to Ty jesteś prowokatorką ostatnich kłótni. Singielki mogą liczyć na nowe znajomości, jednak raczej będą to krótkie romanse niż szansa na trwały związek.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Nie będziesz chciała dokonywać wyboru między dwoma kandydatami na tego jedynego. Singielki mogą myśleć o tym, jak zmienić życie. Niech działają szybko!

Praca

Nie wyrywaj się z nowymi projektami. Oceń realnie warunki biznesowe, a zaoszczędzisz sobie rozczarowań. Postępuj metodycznie.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Planety dodadzą ci teraz seksapilu. Będziesz błyszczeć w relacjach przyjacielskich i nawiązywać romanse. Bez problemu urzekniesz każdego.

Praca

Merkury stworzy ci okazję do rozwoju intelektualnego. Możesz odbyć podróż lub zapisać się na kurs. Przy okazji znajdziesz coś ciekawego w Internecie.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Singielki wreszcie kogoś poznają. Czy będzie to znajomość krótkoterminowa, czy coś poważnego? To okaże się w przyszłości. W związkach czas sprzyjający bliskości.

Praca

Pojawią się nowe możliwości i i trzeba będzie szybko z nich skorzystać. Wcześniej zapoznaj się z opinią ekspertów. Zadawaj dużo pytań, by mieć pewność.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Wenus, planeta miłości, sprawi, że na ślepo podporządkujesz się namiętności. Zakochasz się w osobie, która okaże się kimś innym, niż myślałaś.

Praca

Perspektywy zawodowe są doskonałe! Nie słuchaj tych, którzy radzą ci zachować teraz ostrożność. Nie masz się czego obawiać. Tylko nie daj się sprowokować.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Dobry czas dla par. Postaw na dialog, który zakończy długie spory lub ataki zazdrości. Singielki nie powinny się teraz angażować. Dla nich to czas złudzeń.

Praca

Nie udowadniaj nikomu swoich kompetencji ani tego, że jesteś odpowiedzialna. Pozwól, żeby sami to odkryli. Poddaj się firmowej rutynie, a z pewnością sobie poradzisz.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Gwiazdy zachęcają cię do flirtowania. Jednak jeśli jesteś w związku, powinnaś uważać. Pamiętaj, że znacznie trudniej jest coś odbudować, niż zniszczyć.

Praca

Mars doda ci energii. Możesz skoncentrować się na wielu zadaniach jednocześnie. Wyniki cię zaskoczą. Praca zespołowa okaże się całkiem sympatyczna.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Wywieranie zbyt dużej presji na partnerze sprawi, iż atmosfera stanie się napięta. Singielki zechcą korzystać ze swojej wolności bez względu na wielbicieli.

Praca

Coś może cię teraz rozpraszać, a trzeba będzie podjąć szybką decyzję. Nie daj się oszukać na negocjacjach biznesowych. Rozwijaj też talenty artystyczne.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Potrzebujesz czasu, aby podsumować sytuację, w której się znalazłaś, a partner liczy na więcej… Singielki będą bardziej wymagające.

Praca

Twoi partnerzy biznesowi mogą nie być przekonani do twoich pomysłów i podejmą decyzję bez twojej zgody. Jednak nie miej o to pretensji.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Szykuje się spotkanie z sympatią sprzed lat. Wenus uczyni cię podatną na zaloty. Nie spiesz się. Jeśli zamierzasz się rozstać, jeszcze raz przemyśl swoją decyzję.

Praca

Zmierzysz się z zawodowymi trudnościami. Nie działaj impulsywnie, rozważ opinie innych. Dobroczynne działanie planet doda ci optymizmu i odwagi.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Wzmocnisz związek. Nikt nikomu nie będzie teraz wyrzucał braku entuzjazmu. Singielki mogą spotkać kogoś ważnego, z kim zechcą się związać.

Praca

W pracy pojawią się pewne problemy. Być może trzeba będzie rozważyć dalszą naukę albo udział w kursach. To pozwoli ci osiągnąć to, czego chcesz.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Ciesz się teraz emocjonalnym bezpieczeństwem, bo ostatnio częściej się dąsałaś i prowokowałaś kłótnie. Singielki czeka miła randka.

Praca

Nadaj priorytet swoim projektom i skup się na tym, co jest teraz osiągalne. Relacje ze współpracownikami mogą być napięte, gdyż w waszym zespole panuje wrogość.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Pamiętaj, aby uszanować życzenia swojego partnera. Singielki będą pod korzystnym wpływem Wenus. Tylko od nich zależy, czy go wykorzystają.

Praca

W sprawach zawodowych zachowaj ostrożność. Jeśli działasz w zespole, nie podejmuj działań bez poparcia kolegów, bo możesz popełnić błąd.