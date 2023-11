Sprawdź, co Cię spotka w niedzielę, 8 grudnia 2019 roku. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W sprawach sercowych nadchodzi wiele zmian, przed Tobą poważne decyzje - nie podejmuj ich w pośpiechu. Uważaj na nowe znajomości, mogą nie być warte Twojego zaangażowania.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Nawet kilka odmów spotkań nie zniechęci cię do nawiązywania nowych znajomości. Jeśli jesteś w separacji, możesz teraz podjąć ostateczną decyzję co do związku.

Praca

Duch walki cię nie opuści. Będziesz wiedzieć, kiedy reagować. Będziesz też pewna siebie i jeśli trzeba, pokażesz, kto tu rządzi!

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Korzystny czas do nawiązywania znajomości. Uważaj, aby nie ekscytować się kimś, kto nie będzie tego wart.

Praca

Mało prawdopodobne, aby atmosfera w pracy była teraz lepsza. Jedyne, co możesz zrobić, to unikać okazji do spięć. Nie plotkuj, bo obróci się to przeciwko tobie.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Samotni przeżyją teraz sentymentalną przygodę. W związkach dużo czułości i zrozumienia. To nie pora na rodzinne wizyty.

Praca

W pracy możesz liczyć na korzystne wyniki i oczekiwać niespodziewanych wyjazdów zagranicznych. Skorzystaj z okazji i poducz się języków obcych.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Osoby samotne zaangażują się w przygody bez przyszłości. Będzie miło, ale szybko się zakończy. W związkach pora na wyjaśnienie ostatnich nieporozumień.

Praca

Od ciebie będzie zależało wyznaczenie granic. Służ radą innym, a przekonasz się, że niebawem też udzielą ci wsparcia.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Będziesz gotowa na ustępstwa, które ostatnio wydawały się niemożliwe. Przed tobą kilka ważnych decyzji, które mogą zmienić twoją sytuację prywatną.

Praca

Ktoś złoży ci propozycję pracy. Zaakceptuj ją. Nie żądaj tylko za dużego wynagrodzenia. Pensja i tak będzie rosnąć.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Bardzo ważne spotkanie. Możesz się spodziewać złych informacji o twoim nowym ukochanym. W związkach – sielanka.

Praca

Jeśli do tej pory pozostawałaś w cieniu, teraz zaskoczysz niejednego współpracownika. A i przełożeni zaczną dostrzegać, że trzeba się z tobą liczyć.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Miłość przyjdzie w nieoczekiwanym momencie. W związkach nie spodziewaj się namiętności. Jest jak jest i na razie nie będzie lepiej. Trzeba to spokojnie przeczekać.

Praca

Zapanuj nad emocjami, w przeciwnym razie sytuacja stanie się krytyczna. Pozwól, aby czas działał na twoją korzyść.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Jeżeli nie chcesz komplikacji, a nie jesteś stanu wolnego, to uważaj na kogoś, kto sprawi, że zaczniesz mieć dziwne myśli. Potem możesz tego żałować!

Praca

Podczas służbowego zebrania mogą zapaść decyzje o znaczących zmianach, które dotkną też i ciebie. Musisz teraz pokazać się z najlepszej strony.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Nowa znajomość nie prowadzi do miłości i związku, ale sprawi, że znowu zaczniesz żyć. Osoby w związkach czeka teraz czas stagnacji i świętego spokoju.

Praca

Czas sprzyja tym, którzy wykonują prace związane z pisaniem. To dobra pora na dokształcanie się i zaliczanie kursów.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Będziesz bardzo wymagająca. Możesz oczekiwać od kogoś bliskiego perfekcji. Uważaj jednak, aby go przy tym za bardzo nie frustrować, bo może... uciec!

Praca

Wymierne korzyści uzyskają te osoby, które wezmą udział w różnych szkoleniach. Dobry czas na wykorzystanie swojego intelektu.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Osoby stanu wolnego będą żyć z dnia na dzień, nie robiąc żadnych planów i ciesząc się z drobnych przyjemności. W związkach – względny spokój.

Praca

Możesz zostać zmuszona do współpracy z kimś, kto będzie ci grał na nerwach. Przetrwaj! Opłaci ci się to!

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Drobne nieporozumienia sprawią, że skonfliktujesz się z partnerem. Nasza rada: wyciągnij rękę do zgody jako pierwsza!

Praca

Pojawią się interesujące możliwości. Wymagaj jednak od swojego kontrahenta gwarancji i pisemnej umowy. W przeciwnym razie poniesiesz straty.