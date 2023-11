Za około 20 złotych można skontrolować, czy tarczyca działa prawidłowo. Tyle kosztuje badanie TSH, czyli tyreotropiny – hormonu wydzielanego przez tarczycę. Nieprawidłowe wyniki mogą być efektem nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Zwykle wskazówką do diagnozy są występujące objawy.

Tyreotropina (TSH) to obok tyroksyny i trójjodotyroniny podstawowy hormon wydzielany przez tarczycę. Hormony te są bardzo ważne dla działania organizmu. Podstawowym badaniem prawidłowości pracy tarczycy jest właśnie badanie TSH.

Norma, znaczenie za niskiego i podwyższonego TSH

Przyjmuje się, że norma TSH dla dorosłego zdrowego człowieka to od 0,23 do 4,0 (niekiedy do 5) mikrojednostek na mililitr krwi (µU/ml). Podczas interpretacji wyników badania TSH i innych badań krwi należy sugerować się zakresem referencyjnym stosowanym w laboratorium, w którym wykonywane było badanie. Normy dla kobiet w ciąży są inne w poszczególnych trymestrach.

Tymczasowo TSH ponad normę mają osoby, które przeszły infekcje w ostatnim czasie. Podwyższone TSH może być też symptomem niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy objawia się m.in. chronicznym zmęczeniem, przewlekłym uczuciem zimna, tyciem bez wyraźnej przyczyny i pogorszeniem nastroju oraz stanami depresyjnymi.

Niskie TSH najczęściej bywa objawem nadczynności tarczycy. Symptomami nadczynności tego gruczołu są np. osłabienie, szybkie męczenie się, nadpotliwość, zwiększona wrażliwość na wysoką temperaturę, chudnięcie bez wyraźnej przyczyny i rozdrażnienie.

Ostatecznej interpretacji wyników badania TSH powinien dokonać lekarz, biorąc pod uwagę występujące objawy i dane zebrane podczas wywiadu lekarskiego. Gdy TSH jest za wysokie lub zbyt niskie, zwykle zleca się wykonanie badań ft3 i ft4, czyli wolnej trójjodotyroniny i wolnej tyroksyny. Dopiero te wyniki w kontekście poziomu TSH pozwalają potwierdzić lub wykluczyć nadczynność lub niedoczynność tarczycy.

Przebieg badania, jego cena i dostępność

Badanie TSH i innych hormonów tarczycy można wykonać w każdym laboratorium. Przeprowadza się je na podstawie analizy próbki krwi żylnej. Próbkę należy pobrać przed południem, a osoba badana powinna być na czczo. Badanie TSH kosztuje około 20 złotych.